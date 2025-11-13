Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion l-a transmis după finala Asia Express Drumul Eroilor. Ce spune despre parcursul lor

Aseară a avut loc marea finală Asia Express Drumul Eroilor, iar cele două echipe rămase în concurs, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa, au luptat pentru marele premiu.

Lupta dintre cele două echipe rămase în competiție a fost una strânsă. Echipele formate din Alexandru Ion și Ștefan și Dan Alexa și Gabi Tamaș au alergat într-o cursă continuă din marea aventura care s-a terminat în Seoul.

Mesajul transmis de Alexandru Ion după marea finală Asia Express Drumul Eroilor

„În sfârșit am în față finaliștii sezonului opt, finaliștii de pe Drumul Eroilor de la Asia Express! Este epic și este cât se poate de adevărat. Nu știu dacă v-ați visat până aici. Veți trăi experiența până la capăt și mai mult de atât!”, a zis Irina Fodor.

Concurenții au spus că a fost un drum extrem de lung și dificil nu doar din punct de vedere fizic, ci mai ales din punct de vedere psihic.

Echipele au primit ultimele plicuri roșii și au pornit la drum. Prima dată au avut de găsit un celebru pod, unde au căutat un indiciu. Au găsit un pianist și, privindu-i atent mâinile de la mâna stângă, au putut debloca următorul cod din tableta primită de la Irina Fodor. A urmat apoi provocarea în care au fost puși să meargă sub un pod ca să numere câți soldați plus câți cai sunt desenați și să înmulțească totul cu numărul de căruțe cu roți. Emoțiile au fost mari, așa că odate ce au ajuns la fața locului, cei patru s-au apucat rapid de treabă. S-au încurcat, au pierdut șirul, așa că au luat-o de la capăt.

Apoi, cele două echipe din finala Asia Express-Drumul Eroilor au fost puse să lucreze la un spa. După ce și-au luat costume speciale și și-au pregătit prosoapele pe cap, aceștia ai primit ouă fierte, pentru a le servi clienților. Următorul indiciu primit era o poză cu statuia unor mâini în poziția Gangnam Style, din celebrul clip.

Ambele echipe au demonstrat că sunt extrem de puternice, că au avut în sezonul 8 determinarea și ambiția de care a fost nevoie pentru a ajunge în marea finală Asia Express Drumul Eroilor. Dar dar una dintre echipe a fost desemnată câștigătoare, cea formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Chiar dacă nu au câștigat Asia Express Drumul Eroilor, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și-au felicitat adversarii și s-au declarat mulțumiți de parcursul lor în emisiune. Cei doi prieteni actori și-au consolidat și mai mult prietenia și s-au bucurat din plin de aventura din Asia care i-a unit și mai mult.

„Am pierdut finala dar am câștigat una dintre cele mai frumoase experiențe din viața noastră plus o prietenie pe veci. Ștefane, ești cel mai bun partener pe care l-aș fi putut avea! Felicitări @gabrieltamasofficial si @danalexaofficial , ați făcut o cursă senzațională și aveți toate motivele să fiți mândri! Adânci plecăciuni în fața întregii echipe de producție. Depuneți o muncă titanică pentru care vă port o imensă admirație. Asia Express continuă! La fel și dragonii”, a fost mesajul lui Alexandru Ion la postarea sa pe contul lui de Instagram după finala Asia Express.

Cei doi concurenți au fost extrem de apreciați de fanii lor, iar postarea lui Alexandru Ion a strâns mii de aprecieri și comentarii laudative la adresa performanței lor din Asia Express.

