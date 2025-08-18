Antena Căutare
Alina Eremia, extrem de sexy în a doua rochie de la nuntă. Cum a arătat dansul senzual al mirilor

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit într-o ceremonie discretă dar extrem de elegantă. După ceremonie, mireasa s-a schimbat într-o rochie extrem de sexy, care i-a pus în valoare trupul sculptat.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 August 2025, 12:43 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 13:44
Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit într-o ceremonie discretă dar extrem de elegantă

Alina Eremia și Eduard Barbu au spus „Da” și și-au unit destinele sâmbătă, 16 august 2025. Vedeta și-a luat prin surprindere fanii când a postat pe contul ei de Instagram o serie de fotografii în care apare în rochie de miresă, alături de proaspătul ei soț. Artista a atras toate privirile cu ținuta care i-a complimentat trupul sculptat, însă odată cu lăsarea nopții, aceasta s-a schimbat într-o rochie mult mai îndrăzneață.

Cum a arătat Alina Eremia în a doua rochie de la nuntă. Imagini de la dansul senzual al mirilor

Pentru petrecerea de după ceremonia de la biserică, Alina Eremia a ales o ținută mult mai comodă, dar de efect. Îndrăgita vedetă a renunțat la rochia lungă albă și la voal pe care le-a înlocuit cu o rochie scurtă acoperită cu pietre strălucitoare.

Acesta i-a pus în valoare frumusețea naturală, dar și corpul intens lucrat la sală și a transformat-o într-o prezență extrem de sexy.

Citește și: Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții

La fel ca ținuta, mireasa a strălucit și pe ringul de dans. Ea și soțul său au dat startul petrecerii cu un dans al mirilor inedit. Îndrăgostiți nu au avut o coregrafie anume, dar s-au lăsat purtați de sentimente pe sunetul muzicii.

Artista a făcut un adevărat show cu mișcările îndăznețe care au atras privirile și aplauzele tuturor invitaților. Cei doi proaspeți însurăței păreau că au uitat de toată lumea și au păstrat acel moment extrem de important doar pentru ei.

Dansul senzual al mirilor s-a desfășurat pe piesa „Lose Control”, a lui Teddy Swims, interpertată live de Tobi Ibitoye.

Alina Eremia și Eduard Barbu, juraminte emoționante după nuntă

La scurt timp după ce și-au unit destinele, mirii au publicat un videoclip emoționant în mediul online. Aceștia au împărășit cu prietenii vituali imagini de la nuntă dar și mesajele pe care și jurămintele pe care și le-au spus

Citește și: Cât de bine arată Alina Eremia în costum de baie. Cum s-a lăsat pozată pe plajă: „Ești beton!”

„Pentru c nu-mi incap in piele de fericire si mi-e greu sa ma adun si nu as putea sa fiu succinta pentru ca nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca sa descriu tot ce am simtit ieri si cat am plans de fericire(vedeti minutul 3:00), las aici un video care inglobeaza toata emotia zilei de ieri si cum se simte sa te casatoresti cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca in povesti.Le multumim celor care au fost alaturi de noi si ne-au ajutat sa scriem cea mai frumoasa poveste a noastra”, a scris Alina Eremia în descrierea postării.

colaj foto alina eremia nunta
+7
Mai multe fotografii

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
