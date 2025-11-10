Mesajul emoționant pe care Anca Dinicu i l-a transmis fiului ei. Cât de mult a crescut și cu cine seamănă Radu

Anca Dinicu, jurata emisiunii The Ticket, a postat recent o serie de fotografii cu fiul său, Radu, însoțite de un mesaj de-a dreptul emoționant.

Anca Dinicu a sărbătorit ieri ziua de nume a fiului său și puțină lume știe care este cel de-al doilea prenume al micuțului Radu. De vreme ce jurata The Ticket i-a urat ieri la mulți ani, aflăm că pe micuț îl mai cheamă și Nectarie pentru că ieri s-a sărbătorit Sfântul Nectarie în calendarul creștin ortodox.

Mesajul înduioșător al Ancăi Dinicu pentru fiul ei, Radu

Frumoasa actriță a postat mai multe imagini cu fiul ei, iar descrierea postării a fost cea care i-a emoționat și mai tare pe internauți.

Postarea cu pozele adorabile a strâns peste 23K aprecieri din partea fanilor ei, iar mulți dintre ei i-au transmis cele mai călduroase urări de ziua de nume lui Radu.

Printre vedetele care i-au scris comentarii de felicitare se numără artista Jo, Alex Velea, Antonia, Paula Chirila, Nicoleta Nucă și chef Orlando Zaharia.

„Daca stiam ca cel mai bun lucru de pe pamant pe care pot sa-l fac esti tu, te faceam mai devreme ca sa-mi petrec mai multi ani langa tine. Deja te iubesc de un an Radu. La multi ani!”, a scris Anca Dinicu la descrierea postării sale, semn că complet topită după fiul ei.

Printre imagini se regăsește și una cu Radu nou-născut, fotografie făcută chiar în maternitate, în timp ce Anca și partenerul ei zâmbesc lângă bebeluș. Acum Radu are deja un an, ziua lui de naștere a fost pe 31 octombrie, atunci când s-a bucurat de prima petrecere alături de rude și prieteni.

Anca a postat atunci mai multe imagini de la tăierea moțului și a arătat și ce obiecte a ales fiul ei de pe tavă.

Câteva fotografii surprind momentul în care Radu alege o figurină în forma Premiului Oscar, iar apropiații actriței glumesc spunând că: „Radu a luat Oscarul înaintea Ancăi”.

De asemenea, micuțul a ales o minge de baschet, ceea ce l-a făcut extrem de fericit pe tatăl lui, care a avut o carieră sportivă notabilă.

Anca Dinicu și Georgian Păun sunt un cuplu discret. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, s-au logodit în Thailanda în vara anului trecut, iar acum au aniversat un an de când sunt părinții unui băiețel minunat.

Radu a moștenit cele mai frumoase trăsături de la ambii părinți, dar pare că cel mai mult seamănă cu Anca. Micuțul nu i-a moștenit doar ochii, dar este și extrem de zâmbitor, exact ca mama lui.

