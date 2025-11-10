Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mesajul emoționant pe care Anca Dinicu i l-a transmis fiului ei. Cât de mult a crescut și cu cine seamănă Radu

Mesajul emoționant pe care Anca Dinicu i l-a transmis fiului ei. Cât de mult a crescut și cu cine seamănă Radu

Anca Dinicu, jurata emisiunii The Ticket, a postat recent o serie de fotografii cu fiul său, Radu, însoțite de un mesaj de-a dreptul emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:38 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:59
Galerie
Anca Dinicu, jurata The Ticket, a sărbătorit ziua de nume a fiului ei cu o postare specială. | Antena 1

Anca Dinicu a sărbătorit ieri ziua de nume a fiului său și puțină lume știe care este cel de-al doilea prenume al micuțului Radu. De vreme ce jurata The Ticket i-a urat ieri la mulți ani, aflăm că pe micuț îl mai cheamă și Nectarie pentru că ieri s-a sărbătorit Sfântul Nectarie în calendarul creștin ortodox.

Mesajul înduioșător al Ancăi Dinicu pentru fiul ei, Radu

Frumoasa actriță a postat mai multe imagini cu fiul ei, iar descrierea postării a fost cea care i-a emoționat și mai tare pe internauți.

Citește și: Radu, fiul Ancăi Dinicu, a împlinit un an. Ce obiecte surprinzătoare a ales de pe tăviță la tăierea moțului

Articolul continuă după reclamă

Postarea cu pozele adorabile a strâns peste 23K aprecieri din partea fanilor ei, iar mulți dintre ei i-au transmis cele mai călduroase urări de ziua de nume lui Radu.

Printre vedetele care i-au scris comentarii de felicitare se numără artista Jo, Alex Velea, Antonia, Paula Chirila, Nicoleta Nucă și chef Orlando Zaharia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Daca stiam ca cel mai bun lucru de pe pamant pe care pot sa-l fac esti tu, te faceam mai devreme ca sa-mi petrec mai multi ani langa tine. Deja te iubesc de un an Radu. La multi ani!”, a scris Anca Dinicu la descrierea postării sale, semn că complet topită după fiul ei.

Printre imagini se regăsește și una cu Radu nou-născut, fotografie făcută chiar în maternitate, în timp ce Anca și partenerul ei zâmbesc lângă bebeluș. Acum Radu are deja un an, ziua lui de naștere a fost pe 31 octombrie, atunci când s-a bucurat de prima petrecere alături de rude și prieteni.

Citește și: Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit după numărul de acrobație

Anca a postat atunci mai multe imagini de la tăierea moțului și a arătat și ce obiecte a ales fiul ei de pe tavă.

Câteva fotografii surprind momentul în care Radu alege o figurină în forma Premiului Oscar, iar apropiații actriței glumesc spunând că: „Radu a luat Oscarul înaintea Ancăi”.

De asemenea, micuțul a ales o minge de baschet, ceea ce l-a făcut extrem de fericit pe tatăl lui, care a avut o carieră sportivă notabilă.

Anca Dinicu și Georgian Păun sunt un cuplu discret. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, s-au logodit în Thailanda în vara anului trecut, iar acum au aniversat un an de când sunt părinții unui băiețel minunat.

Radu a moștenit cele mai frumoase trăsături de la ambii părinți, dar pare că cel mai mult seamănă cu Anca. Micuțul nu i-a moștenit doar ochii, dar este și extrem de zâmbitor, exact ca mama lui.

colaj anca dinicu
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00: „Mă uit la tine și...”

De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedet... Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în familie...”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a dat roade
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat Libertatea.ro
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014 Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub... Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x