Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului

Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului

Andra Gogan trăiește una dintre cele mai frumoase experiențe din cariera sa. Creatoarea de conținut va apărea în noul videoclip al artistului internațional Jason Derulo.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 09:15 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:23
Galerie
Andra Gogan a fost singura româncă invitată la ziua lui Jason Derulo | Profimedia

Îndrăgita influenceriță a povestit pe Instagram cum a ajuns să danseze alături de el, chiar pe celebrul Hollywood Boulevard.

Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Andra le-a împărtășit fanilor detalii din culisele filmărilor, mărturisind cât de neașteptată și emoționantă a fost întreaga experiență.

Totodată, ea a menționat că s-a numărat printre puținii influenceri invitați de echipa lui Jason Derulo să participe la repetițiile pentru noul videoclip al artistului american. Alături de dansatorii profesioniști ai acestuia, Andra a avut ocazia să ia parte la o coregrafie spectaculoasă filmată chiar pe Hollywood Boulevard.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu pot să cred că am dansat alături de @jasonderulo pentru noul lui videoclip! Cum am ajuns acolo și de ce dansăm toți pe Hollywood Boulevard? Hai să vă povestesc!

Eram la o repetiție de dans pentru videoclipul lui Jason Derulo. Dimineață mi-am tăiat bretonul cu o foarfecă. Copii, să nu faceți asta acasă, singuri. Și totuși, viața e frumoasă!

Am fost invitată de echipa lui Jason Derulo să particip la repetițiile pentru noua piesă. Acolo erau dansatorii lui profesioniști și doar câțiva influenceri. (...) Nu mă așteptam să dansăm pe Hollywood Boulevard împreună. A fost o experiență fantastică!”, a declarat Andra Gogan într-un clip postat pe Instagram.

Citește și: Câți bani a făcut Andra Gogan în toată cariera ei. De la ce vârstă a început și câți bani mai are acum în cont

Andra Gogan, singura româncă invitată la ziua lui Jason Derulo

În luna septembrie, Jason Derulo și-a sărbătorit ziua de naștere printr-o petrecere spectaculoasă organizată în vila sa din Los Angeles. Printre invitații de top s-a aflat și Andra Gogan, singura româncă prezentă la eveniment, care a fost însoțită de fratele ei, Răzvan Gogan.

Influențerița a povestit pe TikTok că totul a părut ireal, ca într-o scenă de film – cu invitați din toate colțurile lumii, mâncare din belșug și surprize impresionante.

„Am fost invitată la ziua lui Jason Derulo (...). Are o casă imensă, un acvariu cu rechini în podea, propriul teren de baschet și chiar șerpi (...). A fost o petrecere ca în filme. Noi am avut acces și în zona VIP (...). A fost o experiență super”, a povestit Andra Gogan.

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Andra Gogan a împărtășit imagini de la filmări și o fotografie în care apare alături de Jason Derulo. Ea a povestit că artistul a invitat creatori de conținut din întreaga lume pentru a dansa și a celebra împreună într-un cadru special.

Stabilită de curând în Los Angeles, Andra locuiește momentan într-un apartament, dar își dorește ca pe viitor să își cumpere propria casă acolo.

„Totul a fost ca în filme, cu multă mâncare, invitați de top și acces în zona VIP”, a mai spus ea, conform utv.ro.

Andra Gogan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din mediul online, după ani întregi în care și-a construit o imagine puternică. La 27 de ani, se poate lăuda cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

Jason Derulo îmbrăcat într-o ținută neagră, în timp ce cântă la microfon
Jason Derulo îmbrăcat într-o jachetă neagră cu argintiu și un tricou negru pe dedesubt
Andra Gogan îmbrăcată într-o rochie elegantă de culoare roșie și o poșetă asortată
Andra Gogan îmbrăcată într-o rochie neagră scurtă, zâmbind spre cameră

La numai cinci ani, Andra câștiga primii ei bani dintr-o reclamă în care a jucat, iar la 12 ani avea deja un salariu la fel de mare ca al părinților – după cum a povestit chiar ea într-o emisiune TV. Fratele ei, Răzvan, i-a urmat exemplul și s-a orientat spre crearea de conținut online, unde se bucură și el de succes.

Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”... Ce a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă este însărcinată pentru a treia oară. Ce a spus...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Ce spune Bianca Drăgușanu despre cel mai nou proces cu Claudia Pătrășcanu: „Îmi doresc să fiu lăsată în pace”. Detalii neașteptate
Ce spune Bianca Drăgușanu despre cel mai nou proces cu Claudia Pătrășcanu: „Îmi doresc să fiu lăsată în...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x