Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului

Andra Gogan trăiește una dintre cele mai frumoase experiențe din cariera sa. Creatoarea de conținut va apărea în noul videoclip al artistului internațional Jason Derulo.

Îndrăgita influenceriță a povestit pe Instagram cum a ajuns să danseze alături de el, chiar pe celebrul Hollywood Boulevard.

Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Andra le-a împărtășit fanilor detalii din culisele filmărilor, mărturisind cât de neașteptată și emoționantă a fost întreaga experiență.

Totodată, ea a menționat că s-a numărat printre puținii influenceri invitați de echipa lui Jason Derulo să participe la repetițiile pentru noul videoclip al artistului american. Alături de dansatorii profesioniști ai acestuia, Andra a avut ocazia să ia parte la o coregrafie spectaculoasă filmată chiar pe Hollywood Boulevard.

„Nu pot să cred că am dansat alături de @jasonderulo pentru noul lui videoclip! Cum am ajuns acolo și de ce dansăm toți pe Hollywood Boulevard? Hai să vă povestesc!

Eram la o repetiție de dans pentru videoclipul lui Jason Derulo. Dimineață mi-am tăiat bretonul cu o foarfecă. Copii, să nu faceți asta acasă, singuri. Și totuși, viața e frumoasă!

Am fost invitată de echipa lui Jason Derulo să particip la repetițiile pentru noua piesă. Acolo erau dansatorii lui profesioniști și doar câțiva influenceri. (...) Nu mă așteptam să dansăm pe Hollywood Boulevard împreună. A fost o experiență fantastică!”, a declarat Andra Gogan într-un clip postat pe Instagram.

Andra Gogan, singura româncă invitată la ziua lui Jason Derulo

În luna septembrie, Jason Derulo și-a sărbătorit ziua de naștere printr-o petrecere spectaculoasă organizată în vila sa din Los Angeles. Printre invitații de top s-a aflat și Andra Gogan, singura româncă prezentă la eveniment, care a fost însoțită de fratele ei, Răzvan Gogan.

Influențerița a povestit pe TikTok că totul a părut ireal, ca într-o scenă de film – cu invitați din toate colțurile lumii, mâncare din belșug și surprize impresionante.

„Am fost invitată la ziua lui Jason Derulo (...). Are o casă imensă, un acvariu cu rechini în podea, propriul teren de baschet și chiar șerpi (...). A fost o petrecere ca în filme. Noi am avut acces și în zona VIP (...). A fost o experiență super”, a povestit Andra Gogan.

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Andra Gogan a împărtășit imagini de la filmări și o fotografie în care apare alături de Jason Derulo. Ea a povestit că artistul a invitat creatori de conținut din întreaga lume pentru a dansa și a celebra împreună într-un cadru special.

Stabilită de curând în Los Angeles, Andra locuiește momentan într-un apartament, dar își dorește ca pe viitor să își cumpere propria casă acolo.

„Totul a fost ca în filme, cu multă mâncare, invitați de top și acces în zona VIP”, a mai spus ea, conform utv.ro.

Andra Gogan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din mediul online, după ani întregi în care și-a construit o imagine puternică. La 27 de ani, se poate lăuda cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

La numai cinci ani, Andra câștiga primii ei bani dintr-o reclamă în care a jucat, iar la 12 ani avea deja un salariu la fel de mare ca al părinților – după cum a povestit chiar ea într-o emisiune TV. Fratele ei, Răzvan, i-a urmat exemplul și s-a orientat spre crearea de conținut online, unde se bucură și el de succes.