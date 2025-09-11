Andra Gogan a mărturisit câți bani a câștigat de-a lungul carierei sale și când a început totul. Iată cât a investit de fapt în filmele pe care le-a produs alături de fratele ei, Răzvan Gogan.

Andra Gogan, una dintre cele mai de succes creatoare de conținut din România, a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a dezvăluit câți bani a reușit să strângă de-a lungul întregii sale cariere, dar și câți i-au mai rămas în cont după ce a fost nevoită să investească sume colosale în producția celor 3 filme pe care le-a realizat.

Tânăra trăiește visul oricărui tânăr din această generație, mai ales că s-a mutat în America, acolo unde are în plan să se și stabilească pe viitor și să își achizioneze o casă. Ea îi inspiră atât pe cei mici, cât și pe cei care vor să activeze în domeniile în care și ea se regăsește și obișnuiește să îi încurajeze extrem de des pe fanii care sunt la curent cu tot ceea ce ea face pe plan profesional.

Citește și: Andra Gogan s-a filmat în timp ce plângea în hohote. Cum a reușit să piardă 400 de dolari în America: „Nu am bani”

Descoperă în rândurile de mai jos cum a început cariera pentru Andra Gogan și cât a fost nevoită să investească alături de familia ei în cele trei filme care au rulat în cinema!

Articolul continuă după reclamă

Câți bani a făcut Andra Gogan în toată cariera ei. De la ce vârstă a început și câți bani mai are acum în cont

Invitată în cadrul unui „Podcast mișto” moderat de Bursucu, Andra Gogan a spus lucrurilor pe nume fără să evite vreo secundă să recunoască ce eforturi financiare a fost nevoită să depună pentru a-și vedea visul îndeplinit, dar și câți bani i-au trecut prin cont de-a lungul carierei sale.

Întrebată de Bursucu câți bani a căștigat și de când a început totul, aceasta a răspuns clar și răspicat: „Jumătate de milion de euro!”. Ea a recunoscut că a câștigat primii bani la o vârstă foarte fragedă, încă de când dubla voci pentru desenele animate: „De la șase sau opt ani”.

Citește și: Cum a apărut Irina Columbeanu la evenimentul de lansare a stațiunii Nibiru. Ce influencer a însoțit-o pe tot parcursul serii

„Noi am crezut că o să investim vreo 200 000 - 300 000 de euro, dar la final a fost aproape 1 000 000 de euro în trei filme. Noi la început nu am vrut să facem 3 filme. Am vrut o poveste mai mare, dar au ieșit 3 filme!” a spus aceasta cu privire la investiția pe care a făcut-o cu ajutorul financiar al fratelui său, Răzvan Gogan, dar și cu banii pe care i-a primit de la familie.

„În contul meu mai sunt cred că sunt 100 000 - 200 000 de euro sau 150 000” a mai dezvăluit acesta, însă fără să fie foarte sigură de suma pe care o deține.

Tânăra nu s-a ferit să recunoască faptul că încă stă în chirie în America pentru că este foarte scump acolo, însă că pentru viitor ia în calcul achiziționarea unui imobil.

„Închiriez momentan o casă până când fac mai mulți bani. E foarte scump în America, dar poate în 6 filme...” a spus aceasta încrezătoare.

Citește și: Răzvan, fratele Andrei Gogan, a dezvăluit bugetul pentru Sirenele. Cât a putut să investească: „Ceva incredibil”