Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra

Andreea Georgiana Ciucă duce România la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de Miss. Iată cine este tânăra.

Nu mai puțin de 54 de concurente participă la Miss Globe 2025. România este reprezentată de Andreea Georgiana Ciucă, o tânără din Râmnicu Vâlcea.

Cine este tânăra care reprezintă România la Miss Globe 2025. Ce mesaj le-a transmis românilor

Andreea Georgiana Ciucă este tânăra care duce România la concursul de frumusețe Miss Globe 2025. Aceasta a ocupat locul IV în clasamentul provizoriu al voturilor, fiind considerată una dintre favoritele ediției din acest an. În ciuda faptului că în prezent se află mai jos în clasament, publicul are la dispoziție nu mai mult de două zile pentru a-și arăta sprijinul pentru ea sau oricare dintre celelalte participante. Votul însă este contra cost.

După participarea la emisiuni televizate, Andreea a ales un alt drum, cel al concursurilor de frumusețe. Ea a îmbinat eleganța cu ambiția și inteligența pentru a-și învinge rivalele.

Andreea Georgiana Ciucă este absolventă a Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnică București. Însă nu a putut să stea departe de artă, construindu-și un drum în actorie și modelling. De-a lungul timpului și-a construit o comunitate care îi oferă încredere și sprijin necondiționat.

„Am plecat dintr-un oraș mic din România, dar am visat mereu la mai mult. De mică am fost atrasă de artă, de scenă și de emoția pe care o poți transmite printr-un simplu gest, o privire sau un zâmbet.

Am crescut într-un oraș mic din România, fără prea multe oportunități, dar cu o dorință uriașă de a reuși. Nu am avut totul ușor, am muncit pentru fiecare pas, pentru fiecare experiență, pentru tot ce sunt astăzi.

După ani de studii, am absolvit Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Politehnica București, dar sufletul meu a rămas mereu aproape de artă. Am continuat să lucrez în domeniul artistic, în actorie, modelling și în mediul online, unde am reușit să-mi construiesc o comunitate frumoasă de oameni care mă susțin zi de zi”, a declarat Andreea, conform unei surse.

Tânăra a vorbit cu emoție despre ceea ce reprezintă cu adevărat coroana de Miss, despre munca, pregătirea și emoțiile din spatele unui zâmbet pe scenă.

„Astăzi, trăiesc un vis, reprezint România la The Miss Globe 2025, un concurs internațional de frumusețe și personalitate care adună participante din peste 60 de țări din întreaga lume.

Este o competiție complexă, cu probe de interviu, inteligență, carismă, talent și implicare socială, care te provoacă să fii cea mai bună versiune a ta, nu doar pe scenă, ci și în interior.

De multe ori, în România există încă stereotipuri legate de concursurile de frumusețe. Mulți cred că este vorba doar despre aparență, dar realitatea este cu totul alta.

În spatele fiecărei apariții sunt ore întregi de pregătire, emoții, disciplină și dorința sinceră de a reprezenta cu demnitate țara ta.

Pentru mine, The Miss Globe nu înseamnă doar o coroană. Înseamnă curajul de a visa, de a munci, de a crede în tine chiar și atunci când alții nu o fac.

Am ajuns până aici prin muncă, pasiune și credință, iar acum sper să primesc sprijinul publicului, pentru că fiecare vot contează și înseamnă enorm pentru mine.

Vă invit cu drag să mă susțineți în această competiție internațională și să arătăm împreună frumusețea, inteligența și determinarea femeilor din România”, a fost mesajul tinerei care reprezintă România la Miss Globe 2025.