Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra

Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra

Andreea Georgiana Ciucă duce România la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de Miss. Iată cine este tânăra.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 15:43 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 15:43
Galerie
Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025 | Instagram

Nu mai puțin de 54 de concurente participă la Miss Globe 2025. România este reprezentată de Andreea Georgiana Ciucă, o tânără din Râmnicu Vâlcea.

Citește și: Supermodelul Paulina Porizkova, în costum de baie la 60 de ani. Ce mesaj puternic a transmis: „Așa e la 60”

Cine este tânăra care reprezintă România la Miss Globe 2025. Ce mesaj le-a transmis românilor

Andreea Georgiana Ciucă este tânăra care duce România la concursul de frumusețe Miss Globe 2025. Aceasta a ocupat locul IV în clasamentul provizoriu al voturilor, fiind considerată una dintre favoritele ediției din acest an. În ciuda faptului că în prezent se află mai jos în clasament, publicul are la dispoziție nu mai mult de două zile pentru a-și arăta sprijinul pentru ea sau oricare dintre celelalte participante. Votul însă este contra cost.

Articolul continuă după reclamă

După participarea la emisiuni televizate, Andreea a ales un alt drum, cel al concursurilor de frumusețe. Ea a îmbinat eleganța cu ambiția și inteligența pentru a-și învinge rivalele.

Citește și: Fiica lui Michael Jackson, de-o frumusețe răpitoare la 27 de ani. A fost surprinsă fără machiaj și filtre - FOTO

Andreea Georgiana Ciucă este absolventă a Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnică București. Însă nu a putut să stea departe de artă, construindu-și un drum în actorie și modelling. De-a lungul timpului și-a construit o comunitate care îi oferă încredere și sprijin necondiționat.

„Am plecat dintr-un oraș mic din România, dar am visat mereu la mai mult. De mică am fost atrasă de artă, de scenă și de emoția pe care o poți transmite printr-un simplu gest, o privire sau un zâmbet.

Am crescut într-un oraș mic din România, fără prea multe oportunități, dar cu o dorință uriașă de a reuși. Nu am avut totul ușor, am muncit pentru fiecare pas, pentru fiecare experiență, pentru tot ce sunt astăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: A renăscut din propria cenușă. Cum arată acum femeia care a devenit Miss, după ce a suferit arsuri de gradul 3 pe 70% din corp

După ani de studii, am absolvit Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Politehnica București, dar sufletul meu a rămas mereu aproape de artă. Am continuat să lucrez în domeniul artistic, în actorie, modelling și în mediul online, unde am reușit să-mi construiesc o comunitate frumoasă de oameni care mă susțin zi de zi”, a declarat Andreea, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tânăra a vorbit cu emoție despre ceea ce reprezintă cu adevărat coroana de Miss, despre munca, pregătirea și emoțiile din spatele unui zâmbet pe scenă.

„Astăzi, trăiesc un vis, reprezint România la The Miss Globe 2025, un concurs internațional de frumusețe și personalitate care adună participante din peste 60 de țări din întreaga lume.

Citește și: Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare

Este o competiție complexă, cu probe de interviu, inteligență, carismă, talent și implicare socială, care te provoacă să fii cea mai bună versiune a ta, nu doar pe scenă, ci și în interior.

De multe ori, în România există încă stereotipuri legate de concursurile de frumusețe. Mulți cred că este vorba doar despre aparență, dar realitatea este cu totul alta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În spatele fiecărei apariții sunt ore întregi de pregătire, emoții, disciplină și dorința sinceră de a reprezenta cu demnitate țara ta.

Pentru mine, The Miss Globe nu înseamnă doar o coroană. Înseamnă curajul de a visa, de a munci, de a crede în tine chiar și atunci când alții nu o fac.

Citește și: Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Am ajuns până aici prin muncă, pasiune și credință, iar acum sper să primesc sprijinul publicului, pentru că fiecare vot contează și înseamnă enorm pentru mine.

colaj Andreea Georgiana Ciucă

Vă invit cu drag să mă susțineți în această competiție internațională și să arătăm împreună frumusețea, inteligența și determinarea femeilor din România”, a fost mesajul tinerei care reprezintă România la Miss Globe 2025.

De ce evită soțul Marei Bănică aparițiile publice. Cum a reușit să o cucerească pe jurnalistă: „Eu îi respect decizia”... Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper
Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care împlinește curând 15 ani
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al Capitalei
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al... Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x