A renăscut din propria cenușă. Cum arată acum femeia care a devenit Miss, după ce a suferit arsuri de gradul 3 pe 70% din corp

O femeie și-a crezut visul de a deveni o imagine a frumuseții pierdut cu mult timp în urmă. Iată cum i-a arătat viața contraiul.

O femeie și-a trăit visul de a câștiga titlul de Miss la vârsta de 53 de ani. Deși spera la asta din copilărie, un eveniment tragic i-a răpit șansa.

A renăscut din propria cenușă. Cum arată acum femia care a câștigat titlul de Miss, după ce a suferit arsuri de gradul 3 pe aproximativ 70% din corp

Danette Burzlaff-Haag locuiește în Windsor, Colorado, și are 53 de ani. Încă din copilărie și-a dorit să câștige titlul de Miss. Credea că totul este pierdut, după ce, pe când avea 10 ani, un eveniment devastator a lăsat-o cu arsuri grave pe aproape tot corpul.

Când Danette avea 10 ani, părinții organizau un eveniment pentru copiii din comunitate, când o supapă defectă de la centrala termică a cauzat o scurgere de gaze, care a dus la un incendiu de proporții.

În urma acelui incendiu, Danette și tatăl său au suferit răni care le-au pus viața în pericol. Însă, miraculos, toate cele 27 de persoane prezente la eveniment au scăpat cu viață.

Danette a suferit arsuri de gradul trei pe aproximativ 70% din corp, conform unei surse.

„Am fost supusă unei traheotomii de urgenţă şi am fost conectată la un ventilator. Am fost în centrul de arsuri mai multe luni şi am fost în şi afară din spital pentru intervenţii chirurgiale reconstructive până când am împlinit 20 de ani”, relatează ea.

„Am trecut prin 30 de operaţii, dintre care majoritatea au fost grefe de piele, care au creat noi răni şi au adăugat la extensia cicatricilor mele pentru totdeauna”, adaugă.

Danette Burzlaff-Haag a purtat multă vreme îmbrăcăminte de compresie, orteze și măști faciale. Acest lucru a fost o provocare pentru un copil și adolescent și a lăsat semne profunde, la fel de profunde precum ciatricile vizibile de pe corp.

„Mă simţeam fără speranţă, neajutorată şi devastată pe parcursul adolescenţei”, mai spune ea.

La momentul respectiv era devastată și convinsă că nu își va realiza niciodată visul de câștiga titlul de regină a frumuseții.

În ciuda acestor lucruri, în 2019, Danette a participat pentru prima oară la un concurs de frumusețe și a câștigat titlul de Miss Colorado!

Ea a scris istorie la momentul respectiv, fiind prima femeie cu cicatrici profunde care a câștigat acest titlu, dar și una dintre cele mai vârstnice, având atunci 48 de ani.

„A trebuit să găsesc curajul să accept numeroasele mele cicatrici ca pe ceva puternic şi nu ca pe ceva ruşinos. Lumea m-a respins şi m-a criticat, însă eu am mers mai departe”, explică Danette.

În prezent, este mamă a patru copii și a lăsat în urmă momentele în care se considera o victimă a sorții. Acum este mândră de modul în care a supraviețuit unui eveniment tragic.

„Sunt o supravieţuitoare a arsurilor, atât!” spune ea.