Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun. Cum arată și câți brazi a împodobit anul acesta

Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun. Cum arată și câți brazi a împodobit anul acesta

Andreea Tonciu este mereu în pas cu noile tendințe, iar Crăciunul acesta casa ei arată ca în povești. Descoperă cum a decorat și ce detalii nu au putut trece neobservate de fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 17:06 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 10:27
Galerie
Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun | Capturi Instagram, Antena 1

Andreea Tonciu se numără printre vedetele din România care au început să își împodobească casa pentru sărbătorile de iarnă, alegând unele dintre cele mai frumoase ornamente și decorațiuni la care alte persoane doar visează.

Ea a dat dovadă din nou de eleganță, extravaganță și de bun gust, iar internauții au admirat minute în șir imaginile pe care aceasta le-a postat pentru a le arăta cât de frumos și-a amenajat casa pentru Crăciun.

Citește și: Imagini de senzație cu Andreea Tonciu în costum de baie: „Eu nu fac concurență nimănui!”. Cum s-a lăsat pozată pe plajă

Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun. Cum arată și câți brazi a împodobit anul acesta

Articolul continuă după reclamă

Andreea Tonciu este una dintre vedetele care și-au obișnuit fanii cu aparițiile luxoase, fie că este vorba despre ținute, mașini sau despre locuințele lor. Anul acesta, de sărbători, frumoasa brunetă a reușit să surprindă din nou cu alegerile pe care le-a făcut în materie de desing interior și amenajare, mai ales că s-a încadrat perfect într-un trend care face furori în aceste zile pe internet.

Este vorba despre nuanțele de burgundy care se regăsesc în diferite decorațiuni pentru brad și pentru casă, pe care vedeta nu le-a ocolit absolut deloc, ci pe care a reușit să le ducă chiar la nivelul următor.

Ea a împodobit patru brazi și i-a amplasat în sufragerie, acolo unde micuța Rebecca, fiica ei, îl va întâmpina pe Moș Crăciun.

Citește și: Andreea Tonciu, escapadă de lux în Turcia. Tariful uriaș achitat pentru o singură noapte de cazare

Andreea Tonciu a publicat totul pe internet, însă un detaliu a atras atenția cu adevărat. Este vorba despre un brad înalt, decorat cu globuri în nuanțe de burgundy care impresionează cu o fundă supradimensionată de un roșu intens.

Ea nu s-a oprit la o singură fundă supradimensionată, deoarece a mai amplasat una la fel de spectaculoasă deasupra unei oglinzi mari, care reușește să completeze cadrul de vis într-un mod fascinant.

Se pare că nici anul acesta, vedeta nu s-a uitat la bani, reușind astfel să aibă o casă uimitoare care poate bate recorduri oricând.

În podcastul lui Jorge, ea a recunoscut că există anumite perioade în viața ei în care limitele la bani nu există.

„Fără limită. Nu știu. Numai când o iau razna, o ia cardul razna, cardul soțului, îmi zice «Hello», mă sună. «Dar pe cei ai cheltuit atâția bani?». Zic «Jur că nu știu» (…) De exemplu, a fost plecat din țară de miercuri și s-a întors sâmbătă sau de marți, nu mai știu, marți sau miercuri și am avut de marți până miercuri 85 de milioane (n.r. – 8.500 de lei) (...) Dar pe ce i-am cheltuit? Motorină, mâncare, restaurante, fii-mea vrea ceva, nu pot să zic nu, am plătit factura (n.r. – o companie de telecomunicații), bine, dar aia nu e să zici că e vreo 2.000 de lei”, explica aceasta, potrivit Libertatea.

Citește și: Andreea Tonciu și fiica ei, Rebecca, apariție de senzație la TV: „Fiica mea îmi cere lucruri scumpe”. De ce nu-i refuză dorințele

Așa pare că s-a întâmplat și acum, deoarece toate decorațiunile pe care le-a cumpărat ajung la câteva sute bune de lei.

Andreea Tonciu
+8
Mai multe fotografii

Iată aici fotografiile cu amenajările pe care le-a făcut.

Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak... Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM
SpyNews Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x