Andreea Tonciu este mereu în pas cu noile tendințe, iar Crăciunul acesta casa ei arată ca în povești. Descoperă cum a decorat și ce detalii nu au putut trece neobservate de fani.

Andreea Tonciu se numără printre vedetele din România care au început să își împodobească casa pentru sărbătorile de iarnă, alegând unele dintre cele mai frumoase ornamente și decorațiuni la care alte persoane doar visează.

Ea a dat dovadă din nou de eleganță, extravaganță și de bun gust, iar internauții au admirat minute în șir imaginile pe care aceasta le-a postat pentru a le arăta cât de frumos și-a amenajat casa pentru Crăciun.

Citește și: Imagini de senzație cu Andreea Tonciu în costum de baie: „Eu nu fac concurență nimănui!”. Cum s-a lăsat pozată pe plajă

Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun. Cum arată și câți brazi a împodobit anul acesta

Articolul continuă după reclamă

Andreea Tonciu este una dintre vedetele care și-au obișnuit fanii cu aparițiile luxoase, fie că este vorba despre ținute, mașini sau despre locuințele lor. Anul acesta, de sărbători, frumoasa brunetă a reușit să surprindă din nou cu alegerile pe care le-a făcut în materie de desing interior și amenajare, mai ales că s-a încadrat perfect într-un trend care face furori în aceste zile pe internet.

Este vorba despre nuanțele de burgundy care se regăsesc în diferite decorațiuni pentru brad și pentru casă, pe care vedeta nu le-a ocolit absolut deloc, ci pe care a reușit să le ducă chiar la nivelul următor.

Ea a împodobit patru brazi și i-a amplasat în sufragerie, acolo unde micuța Rebecca, fiica ei, îl va întâmpina pe Moș Crăciun.

Citește și: Andreea Tonciu, escapadă de lux în Turcia. Tariful uriaș achitat pentru o singură noapte de cazare

Andreea Tonciu a publicat totul pe internet, însă un detaliu a atras atenția cu adevărat. Este vorba despre un brad înalt, decorat cu globuri în nuanțe de burgundy care impresionează cu o fundă supradimensionată de un roșu intens.

Ea nu s-a oprit la o singură fundă supradimensionată, deoarece a mai amplasat una la fel de spectaculoasă deasupra unei oglinzi mari, care reușește să completeze cadrul de vis într-un mod fascinant.

Se pare că nici anul acesta, vedeta nu s-a uitat la bani, reușind astfel să aibă o casă uimitoare care poate bate recorduri oricând.

În podcastul lui Jorge, ea a recunoscut că există anumite perioade în viața ei în care limitele la bani nu există.

„Fără limită. Nu știu. Numai când o iau razna, o ia cardul razna, cardul soțului, îmi zice «Hello», mă sună. «Dar pe cei ai cheltuit atâția bani?». Zic «Jur că nu știu» (…) De exemplu, a fost plecat din țară de miercuri și s-a întors sâmbătă sau de marți, nu mai știu, marți sau miercuri și am avut de marți până miercuri 85 de milioane (n.r. – 8.500 de lei) (...) Dar pe ce i-am cheltuit? Motorină, mâncare, restaurante, fii-mea vrea ceva, nu pot să zic nu, am plătit factura (n.r. – o companie de telecomunicații), bine, dar aia nu e să zici că e vreo 2.000 de lei”, explica aceasta, potrivit Libertatea.

Citește și: Andreea Tonciu și fiica ei, Rebecca, apariție de senzație la TV: „Fiica mea îmi cere lucruri scumpe”. De ce nu-i refuză dorințele

Așa pare că s-a întâmplat și acum, deoarece toate decorațiunile pe care le-a cumpărat ajung la câteva sute bune de lei.

Iată aici fotografiile cu amenajările pe care le-a făcut.