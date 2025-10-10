Andrei Ștefănescu revine la Antena Stars! Împreună cu Andreea Frăţilă va aduce energia Xtra Night Show în serile de weekend

Antena Căutare
Începând de astăzi, weekendurile devin Xtra cu Andrei Ştefănescu şi Andreea Frăţilă.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 10:49
Telespectatorii Antena Stars vor avea parte de o surpriză: Andrei Ștefănescu revine în platoul emisiunii Xtra Night Show, alături de Andreea Frăţilă. De vineri până duminică, de la ora 21.30, noua formulă de prezentatori promite dinamism și bună dispoziție în fiecare ediție.

Revenirea lui Andrei Ștefănescu, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbiz, marchează un moment important pentru show-ul de la Antena Stars. Cu experiența și carisma care l-au consacrat, Andrei completează perfect eleganța Andreei Frăţilă, care continuă să impresioneze prin profesionalismul și energia sa pozitivă.

Împreună, cei doi formează o echipă efervescentă, pregătită să ofere publicului cele mai importante subiecte mondene ale momentului, dezbateri spumoase alături de invitați de top, momente amuzante în direct și materiale în exclusivitate.

„Am revenit la Xtra Night Show, îmi era dor. Am venit obosit. Unii cred că am fost în vacanţă, dar nu. Am fost la Nea Mărin, unde este chin. Mă bucur că m-am întors aici, la XNS, unde îmi este atât de drag să vin, unde mă revăd cu toţi colegii mei pe care îî iubesc. Sunt convinsă că va fi un sezon frumos. Îi mulţumesc lui Bursucu’ pentru că mi-a ţinut locul. A făcut-o cu brio. Trebuie să mă acomodez cu schimbările. Aceasta este frumuseţea în televiziune. Tot timpul este o provocare, ceva nou. De abia aştept să mă revăd şi cu Andreea Frăţilă. Va fi un sezon plin de surprize!”, a declarat Andrei Ştefănescu.

La rândul ei, Andreea Frăţilă dezvăluie: „Fac din nou echipă cu Andrei Ștefănescu și mă bucur enorm! Are un vibe energic, glumește tot timpul și reușește să transforme fiecare ediţie într-o porție de energie bună. Am descoperit vara aceasta, la Summer Star, că rezonez perfect cu el, iar acum, la Xtra Night Show, sunt convinsă că o să ne distrăm și mai tare! Abia aștept să stăm de vorbă cu vedetele, să le surprindem în cele mai savuroase discuții și, bineînțeles, să le supunem la provocări… ca la carte!”.

Emisiunea Xtra Night Show promite un weekend plin de divertisment și povești savuroase, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 21:30, pe Antena Stars.

