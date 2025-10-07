Antena Căutare
Anunțul de ultim moment pe care l-a făcut Alina Eremia. Mesajul neașteptat pe care l-a transmis fanilor ei

Anunțul de ultim moment pe care l-a făcut Alina Eremia i-a surprins pe fanii artistei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 11:49 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 12:23
Alina i-a întristat pe mulți dintre ei atunci când a spus că va lua o pauză „pe o perioadă nedeterminată”. | Instagram

Alina Eremia, frumoasa artistă care impresionează mereu cu vocea ei, le-a atras fanilor atenția cu un anunț neașteptat.

Alina Eremia, anunțul care i-a surprins pe fani

De curând, Alina a făcut un anunț pe rețelele de socializare care i-a surprins pe fanii și urmăritorii ei. Artista s-a filmat în timp ce le-a transmis prietenilor ei virtuali un mesaj important.

Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite artiste ale momentului din România, cu o voce puternică, piese memorabile și o carieră de invidiat. Alina a postat pe Insta Story un mesaj pentru fanii ei, făcând un anunț la care nimeni nu se aștepta.

Cu milioane de fani care o îndrăgesc și îi ascultă piesele, Alina i-a întristat pe mulți dintre ei atunci când a spus că va lua o pauză „pe o perioadă nedeterminată”.

Artista a explicat că nu i-a fost ușor să ia această decizie, dar pentru o vreme nu va mai posta pe TikTok pentru că are unele probleme tehnice cu platforma și contul ei.

„Bună, prieteni. Nici măcar nu știu dacă o să vedeți acest video, având în vedere că am probleme cu contul. Nu prea se postează, nu îmi afișează conținutul, dar eu îl fac oricum. Vreau să vă anunț că, până se remediază problema, o să iau o pauză de TikTok, pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care, din fericire, ajunge la voi acest video să știți că joi lansez piesă împreună cu Mihail”, a declarat frumoasa cântăreață pe Insta Story.

Alina Eremia a postat pe contul ei de Instagram un video alături de Mihail, arătându-le fanilor că el este vocea masculină cu care a ales să lanseze piesa „Aud”.

În urmă cu doi ani, invitată la un podcast, Alina Eremia a dezvăluit că a reușit să aibă o carieră atât de frumoasă pentru că uneori a pus presiune pe ea, iar asta s-a reflectat apoi în problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

„Faptul că am pus atât de multă presiune pe mine, mi-a dezvoltat acum 3-4 ani o urticarie alergică, foarte nasoală, eram plină de bube din cap până în picioare.
Chestia asta a durat vreo trei luni, nu exista vreun tratament. Era pe fond nervos, faptul că nu eram eu ok cu mine și că erau atâtea probleme care trebuiau să fie rezolvate. Trebuiau concluzionate și să înțeleg eu mai multe despre mine, iar când am acceptat totul, am zis: Bă, de acum încolo nu o să mai pun presiune pe mine”, a declarat Alina Eremia în podcastul lui Damian Drăghici.

Se pare că acum artista a reușit să facă delimitarea clară între viața profesională și importanța timpului liber personal, alături de prieteni și familie. Alina se bucură de familia frumoasă pe care și-a construit-o alături de Edi Barbu, bărbatul care o iubește și o sprijină în cariera ei.

