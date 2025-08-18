Antena Căutare
Ce ținută a purtat Antonia la nunta Alinei Eremia. Rochia cu care a întors toate privirile

Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit în acest weekend, bucurându-se de o nuntă ca în povești.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 13:28 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 14:52
Antonia a ales să poarte o rochie lungă din satin de culoare bleu cu imprimeuri florale fine și un decolteu adânc, atrăgând toate privirile.

Pe 16 august, Alina Eremia și Eduard Barbu s-au bucurat din plin de cea mai frumoasă zi din viața lor. Au avut parte de o nuntă de poveste, o locație superbă, ținute extrem de elegante și invitați de seamă.

Printre invitați s-au numărat și Antonia, Alex Velea, Amalia Năstase, actorul Alexandru Ion și soția lui Evelyn Vîlcu și mulți altii.

Rochia Antoniei de la nunta Alinei Eremia a atras toate privirile

Nunta Alinei Eremia a avut loc a Palatul Snagov și a fost o nuntă cu mare fast, cu artiști invitați să cânte, precum Puya. Antonia a întors toate privirile când a apărut printre invitați putând o rochie superbă.

Nașii de cununie ai frumoasei cântărețe au fost fondatorul Global Records, Lucian Ștefan Gîtiță și soția lui. Petrecerea a fost una de vis, în timpul căreia mirii alături de invitații lor s-au distrat la maximum pe mai multe stiluri de muzică, animând atmosfera. Cu energie debordantă și un zâmbet larg, Alina i-a invitat la dans pe toți cei prezenți și s-au bucurat împreună de o seară minunată.

Antonia a ales să poarte o rochie lungă din satin de culoare bleu cu imprimeuri florale fine și un decolteu adânc, atrăgând toate privirile. Pentru a completa acest look, Antonia a ales o pereche de sandale argintii și o poșetă argintie foarte cochetă.

Alina Eremia a strălucit în ziua nunți, când a ales să poarte două rochii superbe. Prima rochie a fost una din dantelă albă, stil sirenă, cu voal alb pe cap și trenă, purtată la cununia religioasă, iar cea de-a doua a fost una scurtă, cu umerii goi, plină de cristale și paiete, pe care a purtat-o la petrecere.

De partea cealaltă, Eduard Barbu a optat pentru un costum negru clasic cu papion, emanând eleganță și simplitate.

Alina și Eduard formează un cuplu de aproape zece ani, iar relația lor a fost mereu caracterizată de discreție și stabilitate. Deși artista a preferat să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, nu a ascuns niciodată faptul că partenerul său a fost mereu sprijinul ei necondiționat.

Sâmbătă, 16 august, cei doi și-au unit destinele religios în jurul orei 14:00, într-o locație selectă, unde au fost prezenți mai puțin de 200 de invitați. Atmosfera a fost una elegantă și restrânsă, exact așa cum și-au dorit mirii. Cununia civilă avusese loc deja, în urmă cu câteva zile, fără ca artista să ofere detalii publice fanilor săi.

Eduard a cerut-o în căsătorie pe Alina în timpul unei vacanțe romantice la malul mării, într-un decor de basm. Artista a răspuns „DA” cu emoție, iar imaginile surprinse atunci au arătat o Alina radiantă și extrem de fericită.

