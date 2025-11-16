Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu

Horia Moculescu este înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din Capitală.

Celebrul compozitor va fi astăzi condus pe ultimul drum de familie și prieteni, după ce i-au adus cu toții un omagiu maestrului la priveghi timp de 2 nopți.

Horia Moculescu a murit pe 12 noiembrie, după ce a stat o perioadă internat în comă indusă la Insitutul Matei Balș, acolo unde medicii l-au tratat pentru mai multe probleme de sănătate grave.

Imagini dureroase de la înmormântarea lui Horia Moculescu

Se pare, însă, că deși cadrele medicale au făcut tot ce le-a stat în putință, corpul lui Horia Moculescu în vârstă de 88 ani nu a mai putut rezista.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Artistul s-a stins din viață lăsând în urmă o fiică îndurerată care plânge acum moartea părintelui ei drag. La ceremonia funerară de astăzi au fost prezente mai multe vedete din rândul artiștilor români care au avut onoarea să îl cunoască pe marele maestru.

Printre cei care și-au luat rămas bun de Horia Niculescu și i-au adus un omagiu celebrului artist de numără Aurelian Temișan, Loredana și Alexandr Velniciuc. Nidia Moculescu, fiica regretatului artist, nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul tatălui ei, fiind alături de el în ultimele clipe în care știa că îl mai poate vedea înainte să fie condus la cimitir.

Paparazzi Click au surprins astăzi câteva imagini de la Cimitirul Bellu cu persoanele prezente la înmormântarea lui Horia Moculescu.

Locul de veci al artistului se află în zona rezervă Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, iar Horia Moculescu va fi îngropat într-un cavou acolo unde mai sunt alți 25 de compozitori.

Vezi aici imaginile de înmormântarea lui Horia Moculescu!

Citește și: Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

Artiștii, rudele și colegii pianistului care au venit la ceremonia funerară au depus flori, au aprins lumânări și au lăsat coroane, în semn de respect pentru tot ce a însemnat Horia Moculescu pentru ei și pentru muzica din România.

Loredana a venit însoțită de fiica ei, Elena, amândouă purtând ținute deosebit de elegante. Cele două au atras atenția celor prezenți, dar și a presei. Alexandra Velniciuc, prietena bună a regretatului pianist, a venit la funerarii însoțită de tatăl ei, Ștefan Velniciuc.

Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Zoly Toth, Virgil Ianțu, Angela Similea, Ionel Tudor, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, Andreas Demtre și Marina Florea sunt doar câteva dintre numele sonore din rândul artiștilor români care l-au apreciat pe Horia Moculescu și au fost astăzi prezenți să îl conducă pe ultimul drum. Toți cei care l-au cunoscut și i-au apreciat muzica au venit la capela Cimitirului Bellu, acolo unde trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus însă de sâmbătă seara, pentru a-i aduce un omagiu celui care a făcut istorie în lumea muzicii românești.

Citește și: Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni