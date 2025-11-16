Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu

Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu

Horia Moculescu este înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din Capitală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 13:40 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 14:03
Galerie
Horia Moculescu a fost astăzi condus pe ultimul drum. | Hepta & Agerpres

Celebrul compozitor va fi astăzi condus pe ultimul drum de familie și prieteni, după ce i-au adus cu toții un omagiu maestrului la priveghi timp de 2 nopți.

Horia Moculescu a murit pe 12 noiembrie, după ce a stat o perioadă internat în comă indusă la Insitutul Matei Balș, acolo unde medicii l-au tratat pentru mai multe probleme de sănătate grave.

Imagini dureroase de la înmormântarea lui Horia Moculescu

Se pare, însă, că deși cadrele medicale au făcut tot ce le-a stat în putință, corpul lui Horia Moculescu în vârstă de 88 ani nu a mai putut rezista.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Artistul s-a stins din viață lăsând în urmă o fiică îndurerată care plânge acum moartea părintelui ei drag. La ceremonia funerară de astăzi au fost prezente mai multe vedete din rândul artiștilor români care au avut onoarea să îl cunoască pe marele maestru.

Printre cei care și-au luat rămas bun de Horia Niculescu și i-au adus un omagiu celebrului artist de numără Aurelian Temișan, Loredana și Alexandr Velniciuc. Nidia Moculescu, fiica regretatului artist, nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul tatălui ei, fiind alături de el în ultimele clipe în care știa că îl mai poate vedea înainte să fie condus la cimitir.

Paparazzi Click au surprins astăzi câteva imagini de la Cimitirul Bellu cu persoanele prezente la înmormântarea lui Horia Moculescu.

Locul de veci al artistului se află în zona rezervă Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, iar Horia Moculescu va fi îngropat într-un cavou acolo unde mai sunt alți 25 de compozitori.

Vezi aici imaginile de înmormântarea lui Horia Moculescu!

Citește și: Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

Artiștii, rudele și colegii pianistului care au venit la ceremonia funerară au depus flori, au aprins lumânări și au lăsat coroane, în semn de respect pentru tot ce a însemnat Horia Moculescu pentru ei și pentru muzica din România.

Loredana a venit însoțită de fiica ei, Elena, amândouă purtând ținute deosebit de elegante. Cele două au atras atenția celor prezenți, dar și a presei. Alexandra Velniciuc, prietena bună a regretatului pianist, a venit la funerarii însoțită de tatăl ei, Ștefan Velniciuc.

Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Zoly Toth, Virgil Ianțu, Angela Similea, Ionel Tudor, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, Andreas Demtre și Marina Florea sunt doar câteva dintre numele sonore din rândul artiștilor români care l-au apreciat pe Horia Moculescu și au fost astăzi prezenți să îl conducă pe ultimul drum. Toți cei care l-au cunoscut și i-au apreciat muzica au venit la capela Cimitirului Bellu, acolo unde trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus însă de sâmbătă seara, pentru a-i aduce un omagiu celui care a făcut istorie în lumea muzicii românești.

colaj horia moculescu
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni

Motivul pentru care Lucian Viziru s-a mutat din țară. De ce s-a retras din showbiz: „Îmi stricasem relația cu...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Observatornews.ro Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia” Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru...
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens Catine.ro
George Burcea, despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați să-și lovească partenerele. Vrea să candideze la Primăria Capitalei
George Burcea, despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați să-și lovească partenerele. Vrea să candideze...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților rusești
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață.
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025 Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe din țară
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x