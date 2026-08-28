Betty Salam este însărcinată și a fost cerută în căsătorie de Roberto Tudor. Cei doi au dezvăluit sexul bebelușului

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a dezvăluit în mediul online că este însărcinată pentru a doua oară.

După divorțul de Cătălin Vișănescu, Betty Salam și-a găsit fericirea în brațele lui Roberto, cu care formează un cuplu deja de un an. Fiica lui Florin Salam și iubitul ei nu au vorbit prea des despre relația lor, însă, acum, s-a aflat că artista nu doar că a fost cerută în căsătorie, dar este și gravidă.

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Betty Salam este însărcinată

Anunțul emoționant a fost făcut de Roberto Tudor prin intermediul unei postări pe contul de Instagram. Betty Salam și-a sărbătorit ziua de naștere, moment în care a anunțat că este însărcinată și că așteaptă un băiat. Totodată, bărbatul a vrut ca această zi să fie una cu totul specială și a cerut-o în căsătorie pe fiica lui Florin Salam.

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„La mulți ani dragostea mea. Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet și mai ales ca îmi aduci pe lume baiatul nostru. Dumnezeu să aibe tot timpul grijă de noi”, a fost mesajul lui Roberto Tudor, în mediul online.

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Betty Salam mai are un copil din mariajul cu Cătălin Vișănescu, pe Matthias.

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Betty Salam: „Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare”

Anul trecut, la scurt timp după ce s-a afișat cu noul partener, au început să circule zvonuri că Betty Salam ar fi gravidă. Fiica lui Florin Salam nega speculațiile.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că nu, nu sunt însărcinată! Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum.

Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare. Și nu, nu mi-am înșelat soțul! Nu, Robert nu are vreo vină în povestea mea. Nu a existat niciun triunghi, nicio trădare. A fost doar o relație care s-a consumat în ani grei, în speranțe, în tăceri și în eforturi repetate de a repara ceva ce era deja rupt”, afirma fiica lui Florin Salam pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea.