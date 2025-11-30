Beyonce, acuzată că își editează excesiv pozele. Cum arată vedeta în realitate

Antena Căutare
Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce fanii au observat diferențe notabile între imaginile publicate de vedetă și cele surprinse de fotografi în timpul Las Vegas Grand Prix.

Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 08:00
Beyonce a fost acuzată de fani că a folosit prea multe filtre pentru ultimele imagini publicate pe Instagram | Profimedia Images

Beyonce e acuzată că își editează excesiv pozele și că folosește prea multe filtre, după ce imaginile publicate pe contul său oficial de Instagram o prezentau diferit față de cum a fost surprinsă la evenimentul Las Vegas Grand Prix.

În vârstă de 44 de ani, vedeta a participat la eveniment alături de soțul ei, Jay-Z, scrie Daily Mail.

În imaginile surprinse la eveniment, se vede că vedeta are un aspect diferit față de cel pe care îl are în imaginile publicate pe Instagram.

Mai mulți fani și-au exprimat surprinderea față de aspectul diferit din imagini în comentarii.

Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce artista a publicat o serie de imagini pe contul de Instagram. În acestea, are un aspect semnificativ mai tânăr și complet lipsit de riduri în comparație cu imaginile surprinse la eveniment.

După ce fotografiile au ajuns pe rețelele sociale, fanii au subliniat imediat că artista ar fi folosit instrumente de editare precum FaceTune sau FaceApp pentru a-și schimba aspectul.

„Bey își editează absolut pozele de pe Instagram și se vorbește despre asta de ceva vreme,” a scris un utilizator.

Vezi cum a arătat Beyonce cu adevărat la eveniment în GALERIA FOTO!

În ciuda reacțiilor negative, Beyoncé a fost lăudată pentru că „nu a cedat trendului Ozempic din Hollywood”. Artista și-a etalat formele ei spectaculoase într-un costum F1 cu decolteu adânc.

Ținuta impresionantă i-a pus în valoare picioarele tonifiate și decolteul. La eveniment, Beyonce a completat look-ul cu un palton lung asortat, tocuri platformă uriașe, o șapcă neagră, ochelari de soare, mănuși negre și un plic cu un model în carouri.

Citește și: Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top

După apariția de la eveniment, mulți utilizatori au lăudat-o că nu urmează trendul injecțiilor de slăbit pe care atât de multe celebrități par să-l adopte în aceste zile.

„Un lucru pe care l-am observat. Beyonce nu cedează trendului cu Ozempic în Hollywood,” a scris un utilizator.

Beyonce a participat la eveniment cu soțul ei, Jay-Z

Beyonce a fost însoțită la eveniment de soțul ei, Jay-Z, care a optat pentru o ținută complet neagră.

Cu o avere combinată de 3 miliarde de dolari, Beyonce și Jay-Z și-au renovat recent vila din Bel-Air, ce are o valoare de 88 de milioane de dolari.

Citește și: Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?”

Casa luxoasă are 8 dormitoare, 11 băi, 4 piscine exterioare, un spa și centru de wellness, o sală media privată, un garaj pentru 15 mașini, un teren de baschet și spații pentru personal.

În ciuda faptului că au plătit 200 de milioane de dolari în 2023 pentru ceea ce a fost numită cea mai scumpă casă din California, cei 2 au păstrat reședința din Bel-Air ca bază principală. Aceasta se află aproape de școala copiilor lor, Blue Ivy, 13 ani, și gemenii Rumi și Sir, 8 ani.

Beyonce și Jay-Z ar fi cumpărat și proprietatea de 17 milioane de dolari de alături, doar ca să o dărâme complet, pentru a crește terenul proprietății.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

