Când va avea loc înmormântarea regretatului antrenor Emeric Ienei. Se pregătesc onorarii militare pentru ultimul său drum

Lumea fotbalului a pierdut ieri o stea. Celebrul antrenor Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 ani.

Emeric Ienei a scris istorie pentru echipa Steaua, fiind unul dintre antrenorii ei legendari. | Hepta & Agerpres

Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Când va avea loc înmormântarea regretatului Emeric Ienei

El a scris istorie pentru echipa Steaua, fiind unul dintre antrenorii ei legendari. Emeric Ienei a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut după ce a făcut istorie în lumea fotbalului românesc.

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor. A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Fostul antrenor al Stelei era diagnosticat de mai mulți ani cu Alzheimer și suferea și de probleme cu inima. La începutul lunii octombrie, apropiații l-au internat la Spitalul Clinic Județean din Bihor la secția Pneumologie.

Vestea că fostul mare antrenor a încetat din viață a fost confirmată de Sandu Boc, care, de asemenea, a menționat că Emeric Ienei era internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

„Aşa e, din păcate a decedat. Era în spital de mai multe zile”, a explicat acesta.

Antrenorul Stelei va fi înmormântat la Oradea cu onoruri militare sâmbătă, 8 noiembrie. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să îl conducă pe ultimul drum pot aprinde o lumânare pentru odihnirea sufletului săi pe esplanada din fața Stadionului Steaua, în zona tunurilor, începând cu ora 18:00.

„Emerich Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai.

Tehnicianul echipei legendare din 1986, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, este evocat acum de toți foștii săi elevi: ”Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal. M-a învățat să cresc. Să am răbdare. Să fiu Om înainte de a fi jucător! Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru liniște. Pentru zâmbet!”, a scris Gabi Balint.

Pe rețelele de socializare a apărut și un mesaj transmis de Steaua București.

„General de brigadă, Emerich Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de pagina celor de la Steaua București.

