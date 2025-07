Carmen Grebenisan a dezvăluit când va naște. Influencerita a spus și ce fel de naștere alege

Carmen Grebenișan, fosta concurentă de la Asia Express, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Influencerița va deveni în curând mamă pentru prima dată.

Carmen Grebenișan este mai discretă în ceea ce privește noua ei relație cu Cristian, cel cu care urmează să aibă un băiețel. Cu toate acestea, influencerița a decis să vorbească deschis despre sarcină, despre perioada minunată pe care o trăiește și despre alegerile pe carele face pentru siguranța bebelușului ei.

Carmen Grebenișan a vorbit despre naștere

Recent, ea a vorbit deschis pe Insta Story pentru urmăitorii ei despre ce tip de naștere alege și cum a trăit ea toată această perioadă, în primele 6 luni de sarcină.

“Citesc atât de multe chestii legate evident de cât de multe beneficii are nașterea naturală, dar în același timp să știți că nu sunt atât de setată. În ideea în care, dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție.

Vreau să îl las să facă ce simte. Asta m-am gândit de la început și am crezut că o să se simtă vreo diferență, că o să aleg 100% o tabără. Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală, dacă am dureri mari cu epidurală, adică nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic atât pentru făt cât și pentru mamă să nască natural.

Dar, în același timp, pe cealaltă parte a situației, am observat că acei copii care au fost născuți prin cezariană nu au pățit absolut nimic și nu sunt diferiți față de cei născuți natural. Așa că da, aleg calea naturală dacă totul e ok, dar în același timp, după atât de multe operații prin cezariană, am observat că totul e perfect în regulă. (...)

Doar că există o operație în plus, mama se reface evident mai greu și cam atât. Fratele meu a fost născut prin cezariană, eu am fost născută natural și între noi nu există o diferență de imunitate. (...) Am citit despre lucrurile astea și e mult mai convenabil pentru un medic să aibă o operație programată, dar e mult mai greu pentru tine să te recuperezi și este mult mai greu să stea după tine, să te verifice, să nu știe exact când naști”, a mai povestit Carmen Grebenișan pe Insta Story.

Vedeta a vorbit și despre cât de stigmatizate sunt de societate femeile care aleg să nască prin cezariană, menționând că i se pare anormal acest lucru.

“Mama trebuie să decidă cum vrea să nască și nu trebuie blamată în niciun fel. Asta este părerea mea și o să mi-o susțin până la capăt. Eu momentan susțin faptul că vreau să nasc natural. Dacă cumva mi se face frică sau mă doare, îmi accept frica, îmi accept durerea, dacă e să fac cezariană, fac cezariană. Pur și simplu vreau să îmi las corpul să mă dirijeze, dar să am încredere în el că poate să o facă oricum pentru că a fost făcut pentru asta”, a mai adăugat Carmen, fiind încrezătoare în propriile ei puteri.

Carmen a mai spus că doar primele trei luni de sarcină i s-au părut foarte dificile din cauza stărilor de rău care sunt normale, dar mai apoi a simțit și simte în continuare o stare de euforie din cauza serotoninei.

