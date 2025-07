Carmen Grebenișan a împlinit 33 ani. Mesajul emoționant pe care I l-a transmis partenerul ei

Carmen Grebenișan și-a sărbătorit ziua de naștere.

Frumoasa influenceriță a împlinit 33 ani și se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind însărcinată pentru prima dată.

Carmen Grebenișan a primit un mesaj emoționant de la partenerul ei, Cristian, de ziua ei de naștere. Acesta i-a făcut o declarație de dragoste superbă, fiind emoționat la gândul că iubita lui îl va face tată în curând.

Frumoasa blondină se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind însărcinată în 6 luni și urmând să dea naștere în curând unui băiețel.

Carmen va deveni mamă pentru prima dată și acest gând îi aduce foarte multă bucurie și recunoștință că sarcina a decurs bine și bebelușul ei e sănătos.

Influencerita a vorbit recent pe Insta Story despre naștere și despre faptul că își dorește să nască natural dacă îi vor permite circumstanțele. Ea este nerăbdătoare să-și strângă în brațe băiețelul.

De ziua ei de naștere, Carmen s-a bucurat de timp petrecut alături de cele mai importante persoane din viața ei. Cristi, partenerul ei și tatăl bebelușului pe care urmează să îl nască, i-a transmis un mesaj special.

El a postat 5 Insta Stories cu poze cu ei doi în care i-a scris câte un mic mesaj pe fiecare poză lui Carmen.

„La mulți ani, iubire! Cea mai bună mamă din lume, cea mai sexy, cea mai bună, cea mai dulce!”, a scris Cristi, iar mesajul lui cu siguranță a impresionat-o pe Carmen.

În prezent, Carmen este preocupată de alimentația ei, încercând să mănânce cât mai sănătos, să facă sport pentru a se menține activă și în formă. Influencerița a povestit recent ce gânduri și temeri are în legătura cu nașterea.

“Citesc atât de multe chestii legate evident de cât de multe beneficii are nașterea naturală, dar în același timp să știți că nu sunt atât de setată. În ideea în care, dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție.

Vreau să îl las să facă ce simte. Asta m-am gândit de la început și am crezut că o să se simtă vreo diferență, că o să aleg 100% o tabără. Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală, dacă am dureri mari cu epidurală, adică nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic atât pentru făt cât și pentru mamă să nască natural.

Dar, în același timp, pe cealaltă parte a situației, am observat că acei copii care au fost născuți prin cezariană nu au pățit absolut nimic și nu sunt diferiți față de cei născuți natural. Așa că da, aleg calea naturală dacă totul e ok, dar în același timp, după atât de multe operații prin cezariană, am observat că totul e perfect în regulă. (...)

Doar că există o operație în plus, mama se reface evident mai greu și cam atât. Fratele meu a fost născut prin cezariană, eu am fost născută natural și între noi nu există o diferență de imunitate. (...) Am citit despre lucrurile astea și e mult mai convenabil pentru un medic să aibă o operație programată, dar e mult mai greu pentru tine să te recuperezi și este mult mai greu să stea după tine, să te verifice, să nu știe exact când naști”, a mai povestit Carmen Grebenișan pe Insta Story.

