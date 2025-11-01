Cât costă pantofii și sandalele semnate de Mihai Albu. Designerul a anunțat deja reduceri de Black Friday

Mihai Albu, celebrul designer de modă, a anunțat deja reduceri de Black Friday la mai multe articole făcute de el.

Mihai Albu, fostul soț al Iuliei Albu, se bucură de un succes răsunător în afaceri, având o nouă campanie de Black Friday pentru pantofii și sandalele pe care le face.

Ce prețuri au perechile de încălțări făcute de designerul Mihai Albu

Designerul are o afacere prosperă și a anunțat deja reduceri la mai multe modele de pantofi și sandale. Unele perechi au chiar și reduceri de până la 50%, aceasta fiind ocazia ideală pentru clientele sale care își doresc o nouă pereche de pantofi.

Se pare că de când s-a căsătorit, afacerea sa a devenit afacerea familiei pentru că soției sale îi face plăcere să îl ajute.

Designerul de încălțăminte are mai multe piese din numeroase colecții create de el pe care vrea să le vândă la prețuri reduse. Ziua de Black Friday se apropie și aceasta este un prilej important pentru toți comercianții care doresc să le ofere clienților lor oportunitatea să achiziționeze produse la prețui mai accesibile, în comparație cu restul anului.

„Sunt modele din seria 0, lucrate primele, pentru probă sau pentru expunerea în atelier și în magazinul online. Avem mărimi cuprinse între 35 și 39, cu reduceri de 50%. Am postat mai multe modele, în fiecare zi, câte unul, pe contul meu de Facebook. Se vând foarte bine sandalele din piele argintie metalizată cu detaliu din glitter argintiu și cu toc 9 cm. Preț: 519 lei.

Avem și sandale din piele „animal print”, cu toc de 9,5 cm, tot la prețul de 519 lei. Iar pantofii stil clasic ultra decupați cu fereastră din silicon Sling Back/ Kitten Heels, din piele neagră lăcuită, cu toc de 5,5 cm, costă 489 lei”, a povestit Mihai Albu pentru Click.

Un alt aspect care îl încântă foarte mult pe celebrul designer de încălțăminte este faptul că soția lui, Elena, este tot timpul lângă el, susținându-l și ajutându-l cu afacerea lui. Ea este modelul care îi încalță creațiile și îi face reclamă la pantofi.

Mihai Albu este mândru de relația pe care o are cu soția lui și de faptul că poate beneficia de sprijinul ei.

„Elenei i-am făcut, la nuntă și la cununie, toată încălțămintea, dar și fiicei mele, Mikaela. Le lucrez și cum își doresc ele, personalizate, ele își aleg culorile, în funcție de ținuta pe care o poartă la evenimente. Sunt fericit că și ele îmi apreciază munca, pentru mine nu e bucurie mai mare! Soția îmi face și reclamă”, a mai declarat designerul.

Prețurile la sandale și pantofi variază între 100 și 350 euro, în funcție de cât de complex este modelul. Pe lângă Elena, care îl susține necondiționat, Mikaela, fiica lui, este și ea o susținătoare a muncii tatălui ei. Mikaela poartă destul de des încălțări făcute de tatăl ei ori de câte ori merge la evenimente.

Designerul de încălțăminte a mai povestit că a ajuns deja să fie cunoscut la nivel internațional și are acum cliente și de peste hotare. Unele dintre modelele create de el au ajuns chiar să fie expuse în muzee de profil.

„Am cliente, peste tot în lume, în Europa, în America, dar și în Hong Kong. Femeile comandă încălțămintea, de pe site-ul meu, care îmi poartă numele. De acolo, își aleg modelul, lucrăm pe măsuri.

Printre cliente se numără și românce, plecate în străinătate, dar am și cliente străine, cărora le plac modelele afișate. Nu vând încălțămintea mai scumpă în străinătate, decât în România, sunt la același preț”, mai spune Mihai Albu.

