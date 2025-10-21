Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De când nu și-a mai făcut Bianca Drăgușanu operații estetice. Cum le răspunde celor care o critică pentru aspectul fizic

De când nu și-a mai făcut Bianca Drăgușanu operații estetice. Cum le răspunde celor care o critică pentru aspectul fizic

Bianca Drăgușanu le-a răspuns celor care au criticat-o pentru aspectul fizic. De asemenea, aceasta a dezvăluit de când timp nu a mai apelat la ajutorul medicului estetician.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 14:59 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 15:43

Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu apariția impecabilă de la premiera unui film românesc. Șatena a atras atenția celor prezenți la eveniment cu un top extrem de scurt care i-a scos în evidență talia de viespe.

Pantalonii cu pietricele nu au trecut neobservați. Un lucru este cert, Bianca Drăgușanu a strălucit în adevăratul sens al cuvântului. Mai mult, aceasta și-a completat outfitul cu ochelari de soare și un inel valoros.

Citește și: Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză exotică fiicei sale cu ocazia zilei de naștere. Ce dorință neobișnuită a avut Sofia

Deși este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, șatena a răspuns la toate întrebările reporterului. De asemenea, Bianca Drăgușanu a oferit un răspuns acid celor care o critică pentru aspectul fizic.

De cât timp nu și-a mai făcut Bianca Drăgușanu operații estetice

În ultima perioadă, Bianca Drăgușanu a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Se pare că șatena a slăbit zece kilograme și este în cea mai bună formă.

Pentru că este o mare fană a operațiilor estetice, aceasta a decis să lămurească un subiect controversat în rândul celor care o critică pentru aspectul fizic. Vedeta a dezvăluit că nu a mai trecut pragul medicului estetician de doi ani.

„Nu mi-am mai făcut o operație estetică de doi ani. Sunt la fel, dar pentru că am slăbit anumite trăsături ale feței probabil că se văd mai bine.

Mai contează foarte mult lumina și unghiul din care mă filmez. Mie îmi place cum arăt, eu consider că am operații estetice reușite. Și o să continui să îmi fac și altele atâta timp cât îmi vor da o stare de confort”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

„Mie așa îmi place. Nu mi-am făcut nimic la bărbie, dar pentru că mi-am topit buzele probabil se vede mai ascuțită. Am mai și slăbit vreo 10 kilograme între timp. Am investit sute de mii de euro în operațiile mele că nu le-am făcut pe barter. Nu se fac toate pe barter în țara asta”, a mai punctat ea.

Citește și: Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță alături de Victor Slav și Selina. Cât de bine se înțelege Sofia cu iubita tatălui ei

Mai mult, șatena nu a mai ținut cont de camerele de filmat și le-a oferit un răspuns dur celor care îi transmis mesaje urâte: „Nu că majoritatea, toți cei care mă bârfesc sau îmi dau cu hate sunt vai de mama lor. (...) Mă doare în vârful tocului de pantof de ce spun ei!”

Ce operații estetice are Bianca Drăgușanu la vârsta de 43 de ani

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a îmbunătăți unele detalii la aspectul fizic. În prezent, vedeta este foarte mulțumită de modul în care arată și nu regretă nicio secundă operațiile estetice făcute.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că superba șatenă are acid hialuronic în buze și implant mamar. Mai mult, aceasta a trecut și printr-o operație de rinoplastie.

Colaj cu Bianca Drăgușanu în două ipostaze diferite
+8
Mai multe fotografii

Pentru un aspect de invidiat, Bianca Drăgușanu a apelat la diferite tratamente faciale, dar și fațete dentare.

Monica și Leonard Doroftei, apariție rară la TV. Ce au povestit despre relația lor, după 31 de ani de căsnicie... Cât de mult au crescut băieții Shakirei. Au fost surprinși pe plajă. În ce relații au rămas cu Gerard Piqué...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Observatornews.ro Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei. I-a mulțumit judecătorului pentru verdict Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei. I-a mulțumit judecătorului pentru verdict

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025.
Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025. "E...
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite Catine.ro
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un șir sinistru
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un... Jurnalul
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd Kudika
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026 Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de... Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x