De când nu și-a mai făcut Bianca Drăgușanu operații estetice. Cum le răspunde celor care o critică pentru aspectul fizic

Bianca Drăgușanu le-a răspuns celor care au criticat-o pentru aspectul fizic. De asemenea, aceasta a dezvăluit de când timp nu a mai apelat la ajutorul medicului estetician.

Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu apariția impecabilă de la premiera unui film românesc. Șatena a atras atenția celor prezenți la eveniment cu un top extrem de scurt care i-a scos în evidență talia de viespe.

Pantalonii cu pietricele nu au trecut neobservați. Un lucru este cert, Bianca Drăgușanu a strălucit în adevăratul sens al cuvântului. Mai mult, aceasta și-a completat outfitul cu ochelari de soare și un inel valoros.

Deși este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, șatena a răspuns la toate întrebările reporterului. De asemenea, Bianca Drăgușanu a oferit un răspuns acid celor care o critică pentru aspectul fizic.

De cât timp nu și-a mai făcut Bianca Drăgușanu operații estetice

În ultima perioadă, Bianca Drăgușanu a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Se pare că șatena a slăbit zece kilograme și este în cea mai bună formă.

Pentru că este o mare fană a operațiilor estetice, aceasta a decis să lămurească un subiect controversat în rândul celor care o critică pentru aspectul fizic. Vedeta a dezvăluit că nu a mai trecut pragul medicului estetician de doi ani.

„Nu mi-am mai făcut o operație estetică de doi ani. Sunt la fel, dar pentru că am slăbit anumite trăsături ale feței probabil că se văd mai bine.

Mai contează foarte mult lumina și unghiul din care mă filmez. Mie îmi place cum arăt, eu consider că am operații estetice reușite. Și o să continui să îmi fac și altele atâta timp cât îmi vor da o stare de confort”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

„Mie așa îmi place. Nu mi-am făcut nimic la bărbie, dar pentru că mi-am topit buzele probabil se vede mai ascuțită. Am mai și slăbit vreo 10 kilograme între timp. Am investit sute de mii de euro în operațiile mele că nu le-am făcut pe barter. Nu se fac toate pe barter în țara asta”, a mai punctat ea.

Mai mult, șatena nu a mai ținut cont de camerele de filmat și le-a oferit un răspuns dur celor care îi transmis mesaje urâte: „Nu că majoritatea, toți cei care mă bârfesc sau îmi dau cu hate sunt vai de mama lor. (...) Mă doare în vârful tocului de pantof de ce spun ei!”

Ce operații estetice are Bianca Drăgușanu la vârsta de 43 de ani

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a îmbunătăți unele detalii la aspectul fizic. În prezent, vedeta este foarte mulțumită de modul în care arată și nu regretă nicio secundă operațiile estetice făcute.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că superba șatenă are acid hialuronic în buze și implant mamar. Mai mult, aceasta a trecut și printr-o operație de rinoplastie.

Pentru un aspect de invidiat, Bianca Drăgușanu a apelat la diferite tratamente faciale, dar și fațete dentare.