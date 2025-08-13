Ce decizie au luat Dan Alex și fosta soție, Andrada, în privința fiului lor. Cei doi au divorțat oficial: „Custodia va fi...”

Antena Căutare
Dan Alexa și fosta lui soție, Andrada Alexa, au divorțat oficial la notar pe cale amiabilă. Mai mult, cei doi au luat o decizie importantă în privința custodiei fiului lor.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 13:43 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 14:28
După șase ani de relație, Dan Alexa și fosta lui parteneră, Andrada Alexa, au divorțat oficial. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat pe nume Arkan.

Chiar dacă este foarte discret în ceea ce privește viața personală, concurentul de la Asia Express 2025 nu a putut ascunde un eveniment atât de important. La începutul lunii mai, acesta a anunțat despărțirea de fosta soție.

Mai mult, antrenorul de fotbal a dat cărțile pe față despre motivul care a dus la ruptura definitivă. Dan Alexa a explicat că nu poate trece peste infidelitate, dând de înțeles că Andrada Alexa i-a călcat strâmb.

La aproximativ trei luni de la vestea care a luat pe toată lumea prin surprindere, concurentul de la Asia Express 2025 și fosta parteneră s-au întâlnit la notar pentru a divorța oficial pe cale amiabilă.

Ce au hotărât Dan Alexa și fosta soție, Andrada Alexa, în privința fiului lor

Antrenorul de fotbal a dezvăluit că a rămas în relații bune cu cea care i-a fost soție șase ani, motiv pentru care despărțirea a avut loc pe cale amiabilă. De altfel, cei doi au ajuns și la o înțelegere în ceea ce privește custodia fiului lor, Arkan.

Un lucru este cert, Dan Alexa și Andrada își doresc ca băiatul să crească într-o atmosferă liniștită. În plus, aceștia vor ca micuțul să aibă aproape ambii părinți, fapt pentru care au luat cea mai bună decizie pentru el.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a dezvăluit concurentul de la Asia Express 2025, potrivit cancan.ro.

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a mai declarat antrenorul de fotbal, conform sursei citate mai sus.

Cum arată Arkan, fiul lui Dan Alexa și al Andradei Alexa

Dan Alexa este un tată mândru și fericit! Acesta se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cele trei minuni din viața sa. Antrenorul de fotbal are două fiice din prima căsătorie, pe Casiana și Antonia, dar și un băiețel din mariajul cu Andrada Alexa.

În urmă cu puțin timp, concurentul de la Asia Express a luat pe toată lumea prin surprindere cu o imagine copleșitoare în care apare alături de cei trei copii ai săi. Fetițele sale au impresionat cu frumusețea lor, însă băiețelul său a reușit să cucerească atenția prietenilor virtuali.

Arkan este un copil adorabil. Acesta a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la mama lui.

