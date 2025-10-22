Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce planuri de viitor are Cuza de la Noaptea Târziu cu iubita lui, Alexandra.Dezvăluirea matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani

Cuza de la Noaptea Târziu a dezvăluit ce planuri are cu Alexandra, iubita lui de aproape 2 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 14:29 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:16
Cuza și Alexandra s-au cunoscut pe Instagram și se pare că el a fost cel care a făcut primul pas. | Instagram & Antena 1

Cuza de la Noaptea Târziu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape 2 ani alături de iubita lui, Alexandra.

Ce planuri de viitor are Cuza cu iubita lui, Alexandra

Cuza se declară fericit, având o relație frumoasă cu Alexandra, blondina care i-a furat inima în urmă cu mai bine de 2 ani. Cuza și Alexandra postează adesea fotografii împreună pe rețelele de socializare, iar el a dezvăluit recent cum funcționează, de fapt, relația lor.

Chiar dacă la început și-au dorit foarte mult să fie discreți și să nu se afișeze în mediul online, ținându-și relația secretă aproape un an, acum Cuza și Alexandra apar peste tot împreună. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste minunată, iar Cuza a spus recent că se vede căsătorit cu Alexandra.

Se pare că cei doi îndrăgostiți sunt pregătiți să își ducă relația la următorul nivel. Chiar dacă nu au stabilit încă data nunții este important faptul că cei doi visează la un viitor împreună. Mai mult decât atât, Cuza a mărturisit că abia așteaptă să devină tată.

Printre cele mai apropiate planuri de viitor sunt cele de sărbătorile de iarnă. Cuza și Alexandra vor pleca din nou în Thailanda, acolo unde au fost și anul trecut de Crăciun și Revelion.

„Evident, da, e și vârsta, e și casa mai plină (n.r. râde). Evident, mulți. La asta cu nașul e licitație. E Popescu, colegul meu de la radio, mai am vreo doi-trei prieteni (...) Nu că sunt vreun stâlp, dar nu, sunt un tip foarte pragmatic (...) Tot plecat, undeva la cald (n.r. de sărbători). Cred că tot în Thailanda, pentru că am un fin”, a declarat Cuza, la Spynews TV.

Cuza și Alexandra s-au cunoscut pe Instagram și se pare că el a fost cel care a făcut primul pas. De atunci, între ei s-a legat o frumoasă prietenie și au decis să se cunoască mai bine, ajungând să devină un cuplu.

Cuza spune despre iubita lui că e o fire discretă și că nu vrea ca ei doi să își expună prea mult relația în lumina reflectoarelor și în mediul online. Tocmai de aceea, ei au ales la începutul relației lor să nu se afișeze prea mult în mediul online. Alexandra a împlinit de curând 29 ani și este make-up artist.

Primele poze cu ei formând un cuplu au apărut din vacanța în Thailanda de la finalul anului 2024, unde au fost împreună cu mai multe cupluri și au fost fotografiați de ceilalți prieteni din gașcă.

De curând, cei doi au decis să fie să fie împreună nașii de botez ai unui băiețel adorabil, iar iamginile din biserică publicate în mediul online au făcut deliciul internauților. Pentru prezentatorul TV aceasta a fost prima dată când a fost pus în postura de naș.

El a recunoscut că a fost extrem de emoționat, dar și-a luat rolul foarte în serios. Acesta a postat și o serie de imagini de la biserică și a împărășit cu interauții câteva gânduri despre evenimentul special.

