Ce și-ar dori Alina Pușcaș să vadă la Insula Iubirii. Propunerea prezentatoarei de la Antena 1 ar putea schimba totul

Alina Pușcaș a venit cu o propunere neașteptată pentru unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. Prezentatoarea TV s-a gândit cum ar arăta Insula Iubirii dacă în rolul concurenților s-ar afla persoane cunoscute din alte domenii, iar ideea a stârnit rapid reacții în mediul online.

Pe cine ar vrea Alina Pușcaș să vadă la Insula Iubirii | Instagram

Alina Pușcaș a venit cu o idee care ar putea schimba complet dinamica emisiunii Insula Iubirii. Prezentatoarea TV le-a propus urmăritorilor să se gândească la o variantă diferită a reality-show-ului, în care cuplurile de concurenți să fie formate din persoane cunoscute din lumea publică.

Propunerea Alinei Pușcaș

Alina Pușcaș a descoperit, în urmă cu ceva timp, că este pasionată de artă și de modă. Așadar, în timp ce-și aranja statuia din curte, prezentatoarea TV s-a gândit cum ar fi dacă Insula Iubirii ar fi... diferită.

Se pare că Alina Pușcaș urmărește emisiunea și este curioasă să vadă cum s-ar desfășura experiența dacă formatul ar aduce în prim-plan cupluri formate din politicieni, influenceri sau actori. Vedeta le-a lansat urmăritorilor săi această întrebare pe Instagram și i-a invitat să spună ce variantă li s-ar părea mai interesantă.

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Ce părere au avut internauții despre propunerea Alinei Pușcaș

Întrebarea nu a rămas fără răspuns, iar urmăritorii vedetei și-au exprimat preferințele în comentarii. Unii ar vrea să vadă cupluri de actori în emisiune, în timp ce alții consideră că participarea influencerilor sau a politicienilor ar putea fi o alternativă interesantă.