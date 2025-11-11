Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita

Alexandra Ungureau trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Gagea.

Alexandra Ungureanu îl susține pe iubitul ei în proiectele sale și se vede cât este de fericită în noua ei relație. | Instagram

Dacă până acum și-a dorit să îl țintă departe de ochii presei și să fie foarte discretă în privința vieții amoroase, iată că Alexandra Ungureanu s-a afișat cu noul ei iubit.

Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar au o relație la distanță, iar artista a preferat să îl țină departe de lumina reflectoarelor și ochii curioșilor pe Adrian.

Cine este Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu

Se pare însă că Adrian Gagea nu este chiar străin de tot ce înseamnă faimă. El este un bucătar faimos și a participat chiar și la Chefi la cuțite în urmă cu mai multe sezoane.

Adrian Gagea are 36 ani, este fost voleibalist, iar în prezent profesează ca bucătar, aceasta fiind marea lui pasiune. Iubitul Alexandrei Ungureanu conduce mai multe restaurante din Londra.

De asemenea, Adrian are și spirit de antreprenor, având propria lui pensiune unde Alexandra cântă deseori.

Tânărul originar din Toplița, Harghita formează un cuplu solid cu frumoasa cântăreață. El a jucat volei la Unirea Dej, dar a renunțat la pasiunea pentru sport în favoarea bucătăriei. Adrian Gagea conduce un lanț de restaurante din Londra de mai mulți ani și a lucrat în trecut chiar și cu celebrul Raymond Blanc.

Adrian Gagea a participat la Chefi la cuțite în 2016, acolo unde a încercat să îi impresioneze pe chefi cu un preparat inedit cu piept de rață.

„Eu m-am apucat de gătit după ce am renunțat la volei. Deci vă dați seama, după o carieră în sport, cât de mult înseamnă bucătăria pentru mine. A venit la un moment dat o perioadă în viața mea, cred că m-am maturizat, am început să descopăr că îmi place bucătăria și la un moment dat, între antrenamente, am făcut un curs de bucătar. Pe timpul verii, în perioada de pauză competițională, am decis să nu stau degeaba pur și simplu, să merg pe terase la sucuri, mi-am zis că să merg să mă angajez ca și bucătar, să văd ce înseamnă să fi bucătar într-o bucătărie profesionistă.

M-am angajat la un restaurant în Cluj. Experiența mi-a plăcut foarte mult, iar spre sfârșitul verii am primit o ofertă să mă mut la Londra, la unul dinre restaurantele lui Raymond Blanc și fără să stau pe gânduri am spus: Gata! Plec!”, a povestit atunci Adrian Gagea la „Chefi la cuțite”.

Alexandra Ungureanu îl susține pe iubitul ei în proiectele sale și se vede cât este de fericită în noua ei relație. Artista a vorbit recent deschis despre relația lor la distanță.

„Sunt foarte fericită. Sunt într-o relație și sunt foarte bine, asta pot să vă spun. E o chestie despre care nu am vorbit public. Cu vorba bună și cu idei de colaborare, care s-au transformat într-o prietenie și apoi într-o relație. Nu îl știți. Nici măcar nu trăiește în țară. De multe ori, când plec de acasă, prietenul meu nu e acasă. Are și el alte lucruri de făcut în alte părți de țară, deci nu se pune problema să mergem împreună. De cele mai multe ori, nu suntem împreună. Este o relație la distanță. Iată, un lucru în premieră pe care ți-l spun. Deci când ne nimerim, suntem împreună, mergem împreună. Când nu, nu. E dificil. Nu este prima mea relație de acest tip. Cred că, de fapt, dacă stau să mă gândesc, s-a întâmplat de mai multe ori și cred că este, de fapt, felul în care eu pot funcționa”, a povestit cântăreață într-un interviu, potrivit Viva.

