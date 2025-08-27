Antena Căutare
Cine este cea mai bogată actriță de la Hollywood. A ajuns miliardară, dar n-a mai avut succes într-un film din anii '80

Nu a mai apărut în filme de câteva decenii, însă este cea mai bogată actriță de la Hollywood. Iată despre cine este vorba.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 16:20 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 16:20
Cine este cea mai bogată actriță de la Hollywood | GettyImages, ProfiMedia

Puțină lume o mai recunoaște, însă era vedeta favorită în anii '80. De atunci a ieșit din lumina reflectoarelor, însă a contruit un imperiu.

Cine este actrița care a devenit miliardară

Jami Gertz a strălucit la Hollywood în filme precum The Lost Boys și Sixteen Candles. Deși o actriță îndrăgită, aceasta nu a mai avut succes în ultimii ani. Cariera sa a stagnat și este aproape uitată de public. Cu toate acestea, este cea mai bogată actriță de la Hollywood.

Jami Gertz și-a început cariera încă din copilărie, iar la 21 de ani, în 1987, era vedeta filmelor americane. Ea a jucat în Less than Zero, cu Robert Downey Jr. și Andrew McCarthy.

Doi ani mai târziu, în 1989, Jami s-a măritat cu Tony Ressler, pe atunci angajat al firmei Drexel Burnham Lambert Inc., care a dat faliment la doar un an de la căsătoria celor doi. Actrița a continuat să joace în filme, iar ultimul rol care a înregistrat un real succes a fost Twister, în 1996.

Tony Ressler s-a ambiționat, acumulând un real succes în afaceri. În momentul de față, conform unei surse, ar avea o avere de 14,2 miliarde de dolari, din care jumătate îi revin lui Jami Gertz.

colaj Jami Gertz
Aceasta păstrează un profil public discret, fiind văzută în ținute lejere în timp ce ia masa la clubul privat San Vicente Bungalows sau în alte astfel de locuri.

