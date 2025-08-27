Cine este cea mai bogată actriță de la Hollywood. A ajuns miliardară, dar n-a mai avut succes într-un film din anii '80

Nu a mai apărut în filme de câteva decenii, însă este cea mai bogată actriță de la Hollywood. Iată despre cine este vorba.

Cine este cea mai bogată actriță de la Hollywood | GettyImages, ProfiMedia

Puțină lume o mai recunoaște, însă era vedeta favorită în anii '80. De atunci a ieșit din lumina reflectoarelor, însă a contruit un imperiu.

Citește și: Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

Cine este actrița care a devenit miliardară

Jami Gertz a strălucit la Hollywood în filme precum The Lost Boys și Sixteen Candles. Deși o actriță îndrăgită, aceasta nu a mai avut succes în ultimii ani. Cariera sa a stagnat și este aproape uitată de public. Cu toate acestea, este cea mai bogată actriță de la Hollywood.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Momente grele pentru Brad Pitt. Actorul, surprins pe platourile de filmare în ziua în care i-a murit mama

Jami Gertz și-a început cariera încă din copilărie, iar la 21 de ani, în 1987, era vedeta filmelor americane. Ea a jucat în Less than Zero, cu Robert Downey Jr. și Andrew McCarthy.

Doi ani mai târziu, în 1989, Jami s-a măritat cu Tony Ressler, pe atunci angajat al firmei Drexel Burnham Lambert Inc., care a dat faliment la doar un an de la căsătoria celor doi. Actrița a continuat să joace în filme, iar ultimul rol care a înregistrat un real succes a fost Twister, în 1996.

Citește și: Alimentele pe care Arnold Schwarzenegger le-a scos din meniul său, la 78 de ani. Cum menține un stil de viață sănătos

Tony Ressler s-a ambiționat, acumulând un real succes în afaceri. În momentul de față, conform unei surse, ar avea o avere de 14,2 miliarde de dolari, din care jumătate îi revin lui Jami Gertz.

Citește și: Pamela Anderson și Liam Neeson, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Gesturile care i-au dat de gol

Aceasta păstrează un profil public discret, fiind văzută în ținute lejere în timp ce ia masa la clubul privat San Vicente Bungalows sau în alte astfel de locuri.