Cine este Loredana Salanță, tânăra româncă ce a făcut furori pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cum a apărut

Loredana Salanță a atras toate privirile pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, după ce și-a făcut apariția într-o ținută exuberantă.

Frumosul model s-a remarcat pe covorul roșu și continuă să atragă atenția cu frumusețea ei, dar și cu proiectele pe care le desfășoară, devenind un exemplu pentru multe femei. | Profimedia

Festivalul de Film de la Veneția are loc în perioada 27 august – 6 septembrie, iar în cadrul acestui eveniment sunt prezentate premierele mai multor filme.

Românca în vârstă de 33 ani, Loredana Salanță, a strălucit pe covorul roșu printre starurile de la Hollywood. Frumoasa șatenă a fost invitată la Festivalul de Film de la Veneția pentru premiera filmului „Jay Kelly”, peliculă în care joacă Adam Sandler și George Clooney.

Cine este Loredana Salanță

Pe covorul roșu și-au făcut apariția, rând pe rând, mai multe vedete de la Hollywood care au atras atenția presei și a fotografilor.

Loredana Salanță, fosta Miss România și câștigătoarea Top Model of the World, a fost și ea prezentă la marele eveniment, atrăgând privirile tuturor pe covorul roșu.

Pentru premiera filmului „Jay Kelly”, peliculă în care joacă Adam Sandler și George Clooney, Loredana Salanță a ales o rochie albă lungă ravisantă, fără bretele, cu niște mănuși negre și o pereche de cercei mari.

Cu părul ușor ondulat și un machiaj extrem de fresh, frumoasa româncă a atras privirile tuturor. Rochia ei a fost creată de un designer turc pe nume Nour Fathallah. Pentru această apariție elegantă, Loredana a fost răsfățată de o întreagă echipă de specialiști, de la machiaj la coafură.

Loredana Salanță le-a făcut pe plac fotografilor pe covorul roșu și s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile.

Tânăra româncă în vârstă de 33 ani s-a remarcat în lumea modei când și-a început cariera la 17 ani. La scurt timp după, ea a reușit să își deschidă propria agenție de modele numită Marquisa. În 2009, Loredana Salanță a câștigat titlul de Miss World România chiar de ziua ei de naștere.

În 2011, ea avea să devină prima româncă ce a reușit să cucerească titlul de Top Model of the World. Acest premiu important a ajutat-o pe Loredana să aibă ulterior mai multe colaborări de succes cu multe branduri de fashion.

Pe lângă pasiunea pentru modă, Loredana a avut mereu o mare dragoste și pentru actorie. Prin urmare, după ce a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Româno-Americană, în 2013 a fost admisă la școală de prestigiu din California numită The Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Ea s-a implicat de-a lungul anilor și în diferite proiecte sociale, susținând mai multe cauze nobile.

Loredana Salanță și-a oferit sprijinul pentru copiii din centrele de plasament și mamele vulnerabile, ea însăși fiind mama unei fetițe de 3 ani.

„Trebuie să fiu un exemplu pentru societate, mai ales pentru tinerele mămici și îmi doresc chiar să fiu un exemplu pentru ele. Nu este ușor să împarți profesia de mămică, cât și cea de model și participantă la un concurs de frumusețe, dar cred că pasiunea pentru ambele și iubirea pentru copilul tău îți dă puterea și determinarea de care ai nevoie pentru a face performanță. Este nevoie de foarte multă pregătire pentru ați reprezenta țara în cel mai minunat și frumos mod cu putință, adică e nevoie de o pregătire fizică, emoțională chiar. Există o presiune, dar și o dorință foarte mare pentru că nu mă reprezint pe mine, ci o să îmi reprezint țara (…) Eu am mai reprezentat țara și la Miss World”, a declarat Loredana Salanță, la Știrile Antena Stars.

