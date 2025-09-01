Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este Loredana Salanță, tânăra româncă ce a făcut furori pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cum a apărut

Cine este Loredana Salanță, tânăra româncă ce a făcut furori pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cum a apărut

Loredana Salanță a atras toate privirile pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, după ce și-a făcut apariția într-o ținută exuberantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 14:36 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 15:45
Galerie
Frumosul model s-a remarcat pe covorul roșu și continuă să atragă atenția cu frumusețea ei, dar și cu proiectele pe care le desfășoară, devenind un exemplu pentru multe femei. | Profimedia

Festivalul de Film de la Veneția are loc în perioada 27 august – 6 septembrie, iar în cadrul acestui eveniment sunt prezentate premierele mai multor filme.

Românca în vârstă de 33 ani, Loredana Salanță, a strălucit pe covorul roșu printre starurile de la Hollywood. Frumoasa șatenă a fost invitată la Festivalul de Film de la Veneția pentru premiera filmului „Jay Kelly”, peliculă în care joacă Adam Sandler și George Clooney.

Cine este Loredana Salanță

Pe covorul roșu și-au făcut apariția, rând pe rând, mai multe vedete de la Hollywood care au atras atenția presei și a fotografilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O tânără din Miami, pusă la zid după ce a recunoscut că poartă corset 23 de ore pe zi: „Ridicolă”. Cum arată

Loredana Salanță, fosta Miss România și câștigătoarea Top Model of the World, a fost și ea prezentă la marele eveniment, atrăgând privirile tuturor pe covorul roșu.

Pentru premiera filmului „Jay Kelly”, peliculă în care joacă Adam Sandler și George Clooney, Loredana Salanță a ales o rochie albă lungă ravisantă, fără bretele, cu niște mănuși negre și o pereche de cercei mari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu părul ușor ondulat și un machiaj extrem de fresh, frumoasa româncă a atras privirile tuturor. Rochia ei a fost creată de un designer turc pe nume Nour Fathallah. Pentru această apariție elegantă, Loredana a fost răsfățată de o întreagă echipă de specialiști, de la machiaj la coafură.

Loredana Salanță le-a făcut pe plac fotografilor pe covorul roșu și s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile.

Tânăra româncă în vârstă de 33 ani s-a remarcat în lumea modei când și-a început cariera la 17 ani. La scurt timp după, ea a reușit să își deschidă propria agenție de modele numită Marquisa. În 2009, Loredana Salanță a câștigat titlul de Miss World România chiar de ziua ei de naștere.

În 2011, ea avea să devină prima româncă ce a reușit să cucerească titlul de Top Model of the World. Acest premiu important a ajutat-o pe Loredana să aibă ulterior mai multe colaborări de succes cu multe branduri de fashion.

Pe lângă pasiunea pentru modă, Loredana a avut mereu o mare dragoste și pentru actorie. Prin urmare, după ce a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Româno-Americană, în 2013 a fost admisă la școală de prestigiu din California numită The Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Citește și: Heidi Klum, ședință foto nud la 52 de ani. Cum s-a poza supermodelul german

Ea s-a implicat de-a lungul anilor și în diferite proiecte sociale, susținând mai multe cauze nobile.

Loredana Salanță și-a oferit sprijinul pentru copiii din centrele de plasament și mamele vulnerabile, ea însăși fiind mama unei fetițe de 3 ani.

„Trebuie să fiu un exemplu pentru societate, mai ales pentru tinerele mămici și îmi doresc chiar să fiu un exemplu pentru ele. Nu este ușor să împarți profesia de mămică, cât și cea de model și participantă la un concurs de frumusețe, dar cred că pasiunea pentru ambele și iubirea pentru copilul tău îți dă puterea și determinarea de care ai nevoie pentru a face performanță. Este nevoie de foarte multă pregătire pentru ați reprezenta țara în cel mai minunat și frumos mod cu putință, adică e nevoie de o pregătire fizică, emoțională chiar. Există o presiune, dar și o dorință foarte mare pentru că nu mă reprezint pe mine, ci o să îmi reprezint țara (…) Eu am mai reprezentat țara și la Miss World”, a declarat Loredana Salanță, la Știrile Antena Stars.

Frumosul model s-a remarcat pe covorul roșu și continuă să atragă atenția cu frumusețea ei, dar și cu proiectele pe care le desfășoară, devenind un exemplu pentru multe femei.

colaj loredana salanta
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate

De nerecunoscut în rolul lui Vladimir Putin. Ce actor gigant se transformă în președintele rus pentru cel mai recent rol... Carmen Grebenișan, nerăbdătoare pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Cum arată camera acestuia: „Sunt deja super înc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au la Palat
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x