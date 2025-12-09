Antena Căutare
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau..."

Ioana Popescu s-a stins din viață în urmă cu aproximativ două luni la vârsta de 45 de ani. Jurnalista a lăsat în urma multă durere, lacrimi, dar și un apartament. Iată cine vrea să pună mâna pe locuința acesteia.

Ioana Popescu s-a stins din viață în urmă cu aproximativ două luni la vârsta de 45 de ani

Ioana Popescu avea toată viața înainte, însă un diagnostic crunt i-a adus sfârșitul. La finalul lunii septembrie, o veste tristă a luat pe toată lumea prin surprindere. Jurnalista a murit la vârsta de doar 45 de ani din cauza problemelor de sănătate.

Cel care îi era iubit a scos la iveală detalii neașteptate despre afecțiunile de care suferea Ioana Popescu. Aceasta fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. Eforturile sale pentru a se salva au fost în zadar. Corpul ei a cedat la Spitalul Sfântul Ioan din București în noaptea de sâmbătă spre duminică (20 - 21 septembrie).

Citește și: Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei

Deși s-a stins din viața în urmă cu aproximativ două luni, partenerul jurnalistei nu are liniște. Se pare că acesta își dorește să obțină apartamentul Ioanei Popescu care este sigilat.

Ce propunere i-a făcut Mihai Lungu vărului Ioanei Popescu cu privire la locuința acesteia

În casa Ioanei Popescu se află mai multe lucruri ale lui Mihai Lungu, cel care a anunțat autoritățile după ce partenera lui nu a mai răspuns la telefon. Așadar, bărbatul a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a obține apartamentul unde locuia cu cea care i-a fost iubită.

Mai mult, Mihai Lungu a decis să-i facă și o propunere vărului jurnalistei. Acesta s-a oferit să îi dea suma de 3.000 de lei lunar pentru a cumpăra apartamentului, însă s-a „lovit” de un răspuns tranșant.

„La sesizarea pe care eu am făcut-o, mi s-a răspuns să mă adresez instanței. M-am adresat Judecătoriei Sectorului 4 București, unde mi s-a spus să chem pârâtul în judecată. Pe cine să chem? Pârâtul decedat… Eu, dacă nu apare nimeni, printr-un cabinet de avocatură ar trebui să facem o cerere către instanță, pentru a se decide ca rudele sau moștenitorii care există, dacă există, să vină să revendice bunurile.

În momentul în care Ioana a decedat și eu am preluat lucrurile personale, eu eram trecut ca păstrător. Eu i-am închis cardurile bancare, pentru a nu fi probleme. Situația nu mai prezintă necesitatea de sigilare a apartamentului, pentru că s-a găsit persoana, s-a constatat, s-au obținut toate documentele necesare pentru înmormântare.

Citește și: Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

Eu am spus așa: dacă există moștenitori, eu predau cheile, ei fac formalitățile. Dacă nu, eu am vorbit și cu vărul ei și i-am propus să le dau 3.000 de lei pe lună, gen rată, și să îl cumpăr eu, ca și cum aș plăti la bancă. Acesta mi-a spus că el nu poate să vină și că el este rudă prin alianță”, a spus Mihai Lungu, potrivit cancan.ro.

Colaj cu Ioana Popescu în două ipostaze diferite la o emisiune TV

Cel care i-a fost iubit Ioanei Popescu a apelat și la ajutorul autorităților pentru a rezolva problema, spunând că jurnalista nu are nicio rudă care să revendice bunurile acesteia. Mai mult, bărbatul a evidențiat că lucrurile personale ale partenerei i-au fost date lui după moarte.

