Monica Gabor, apariție surpriză în România. Cum a reacționat Irinel Columbeanu la aflarea veștii: „Să-i transmiteți lucrul acesta"

Monica Gabor a avut o apariție de senzație în cadrul unui eveniment din București. Ținuta pe care a purtat-o a atras toate privirile, mai ales că puțini știau că vedeta se află în România. Nici Irinel Columbeanu nu aflase de sosirea ei în țară.

Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:09 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 14:03
Monica Gabor, apariție surpriză în România. | Profimedia Images, Antena Stars, Captură Instagram

Monica Gabor a revenit în centrul atenției după ce s-a întors în România după 10 ani de absență și a devenit astfel una dintre cele mai urmărite vedete ale momentului.

În urmă cu doar două zile, ea a participat la premiera unui film și a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă, care nu doar că i-a pus în evidență silueta armonioasă, ci i-a și accentuat frumusețea despre care s-a vorbit dintotdeauna.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a apărut fosta soție a lui Irinel Columbeanu la eveniment și cum a reacționat acesta când a aflat de prezența ei în țară.

Monica Gabor, apariție surpriză în România. Ce ținută spectaculoasă a purtat la premiera filmului „Cravata galbenă”

După ce s-a întors din Statele Unite ale Americii, Monica Gabor a fost văzută în România, participând la diferite evenimente mondene alături de prieteni vechi, dar și de membri ai familiei.

La premiera filmului „Cravata galbenă”, care a avut loc sâmbătă la Sala Palatului, vedeta a strălucit în adevăratul sens al cuvântului, purtând o rochie elegantă și rafinată într-o nuanță superbă de galben auriu, cu o croială perfectă pentru silueta ei armonioasă, ce a captat imediat privirile tuturor celor din jur. Crăpătura delicată de pe picior a adăugat un aer de feminitate și rafinament, iar accesoriile și sandalele asortate au completat ținuta perfect.

După ce imaginile cu Monica Gabor s-au viralizat, internauții au rămas impresionați de cât de frumoasă este aceasta chiar și după 10 ani de când a plecat din România și rar a mai fost văzută la evenimente publice.

Iată aici una dintre fotografiile superbe de la marele eveniment.

Cum a reacționat Irinel Columbeanu după ce a aflat că Monica Gabor s-a întors în România

Irinel Columbeanu a fost, de asemenea, surprins de apariția Monicăi Gabor în România, pentru că, potrivit spuselor acestuia, nu știa nimic despre venirea ei.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, fostul milionar de la Izvorani, care acum se află într-un azil de seniori, a vorbit sincer și fără pic de reținere.

„Nu știu, nu am auzit. Nu, nu” a fost răspunsul acestuia atunci când a fost întrebat dacă a aflat de sosirea ei și dacă a primit vreun semn de la ea.

El a recunoscut că i-ar plăcea să primească o vizită din partea fostei soții, însă a mărturisit că nu au mai vorbit deloc în ultima perioadă și că nici nu mai primește ajutor din partea ei.

„Sigur, eu o aștept cu mare plăcere! Mi-ar plăcea să o revăd, dacă ați putea să îi transmiteți lucrul acesta” a mai spus el, stârnind multă uimire în rândul telespectatorilor care au urmărit Știrile Antena Stars prezentate de Marius Niță și de Geanina Ilieș.

Iată întreg momentul aici:

Colaj cu Monica Gabor și Irinel Columbeanu
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

