Horia Moculescu a murit. Compozitorul în vârstă de 88 ani se afla internat la terapie intensivă de câteva zile

Horia Moculescu, celebrul compozitor și pianist, a murit la vârsta de 88 ani.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:06 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:30
Celebrul artist s-a stins din viață la vârsta de 88 ani. | Agerpress

Compozitorul se afla internat în stare gravă de câteva zile la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală, acolo unde se afla pe mâini bune. Recent, medicii au declarat că fac tot ce e omenește posibil pentru a-l ajuta, dar suferea de multe complicații medicale.

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, este copleșită de durere și nu se poate opri din plâns. Tânăra a avut speranța că tatăl ei se va recupera, în ciuda problemelor sale medicale. În urmă cu câteva zile, Nidia le mulțumea tuturor celor care i-au transmis urări de sănătate tatălui ei și spera și ea să se pună pe picioare și să fie externat.

Se pare că afecțiunea care l-a adus în stare gravă pe Horia Moculescu ține de probleme renale severe. Artistul are nevoie de dializă, având rinichii foarte afectați.

Inițial, Horia Moculescu a suferit probleme respiratorii și acesta a fost semnul care le-a determinat pe rude să îl interneze de urgență la Terapie Intensivă. De mai mult timp compozitorul se confrunta cu probleme de sănătate grave, inclusiv complicații pulmonare ce au necesitat ajutor specializat din partea medicilor.

Din nefericire, compozitorul a urcat la ceruri și a lăsat în urmă o fiică îndurerată care îl plânge acum. Horia Moculescu era internat la secția de terapie intensivă a Institutului Clinic Matei Balș. El era în comă, iar medicii erau destul de rezervați în privința recuperării sale.

Nidia îl numea „zâmbetul ei” și spunea că nu își poate imagina viața fără el, fiind copleșită acum de durerea pierderii părintelui ei drag.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.

Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta….

M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol.

Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Da-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinulul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns…Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei..”, a scris Nidia, în lacrimi, pe un grup de prieteni, potrivit Fanatik.

