Cine va moșteni averea de 1,5 miliarde dolari a celebrului designer Valentino Garavani. Designerul a murit la vârsta de 93 de ani

Celebrul designer Valentino Garavani a murit la data de 19 ianuarie, la vârsta de 93 de ani.

Profimedia

Designerul a fost unul dintre cei mai influenți oameni din lumea modei, care a lăsat în urmă o moștenire impresionantă în materie de stil, eleganță și colecții vestimentare care vor fi relevante și peste ani.

Designerul italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani în locuința sa din Roma, fiind înconjurat de toți cei apropiați.

Cui a lăsat Valentino Garavani întreaga lui avere de 1,5 miliarde de dolari

Cei dragi au făcut anunțul neașteptat printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Fundația Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti atunță trecerea în neființă a fondatorului său, Valentino Garavani, care a murit în pace astăzi la locuința lui din Roma, înconjurat de familia sa iubită. Priveghiul va avea loc la Piazza Mignanelli 23, miercuri, pe 21 ianuarie și joi, pe 22 ianuarie între orele 11.00 și 18.00. Înmormântarea va avea loc vineri, pe 23 ianuarie, la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, în Piazza della Repubblica 8, din Roma, la ora 11.00”, se anunță pe pagina oficială a fundației regretatului designer italian.

Valentino Garavani a lăsat în urmă o avere în valoare de 1,5 miliarde de dolari, iar mulți se întreabă acum cui îi va rămâne această sumă colosală.

Designerul a fost numit după celebrul actor italian Rudolph Valentino și a devenit interesat de lumea modei încă din școala primară, pe când studia în Voghera, Lombardia.

El a devenit ucenicul mătușii sale Rosa și al unui designer local pe nume Ernestina Salvadeco.

La vârsta de 18 ani, Valentino s-a mutat la Paris pentru a studia la Ecole des Beaux-Arts. Apoi la vârsta de 19 ani a reușit să devină ucenicul lui Jean Desses, un designer egiptean, pentru care reușea să schițeze idei pentru rochii.

După 5 ani de ucenicie, Valentino a plecat de la Desse și s-a întors în Italia la Roma, unde a lucrat cu designerii italieni Emilio Schuberth și Vincenzo Ferdinandi. Mai târziu, în 1960 și-a deschis propriul atelier cu ajutor financiar primit de la tatăl său și de la un asociat.

Modelele elegante pe care începuse să le croiască s-au potrivit atunci la fix în peisajul italian, când toată lumea începuse să fie atentă la stilul personal.

În anul în care și-a deschis atelierul, Valentino l-a cunoscut pe Giancarlo Giammetti la Roma și la scurtă vreme au devenit atât parteneri de viață, cât și de business.

Colecțiile impresionante ale lui Valentino au inspirat-o chiar și pe prima doamnă Jacqueline Kennedy, care și-a comandat multe rochii de la el. Printre clientele sale s-au numărat Audrey Hepburn, Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Priyanka Chopra și mulți alții.

În 2007, Valentino a ales că se va retrage din lumea modei în 2008, după ultima sa colecție haute couture care a fost atunci prezentată la Paris.

Valentino Garavani deținea o vilă în Roma, un castel în Franța, o vilă din secolul 19 în Londra, o cabană în Elveția și un penthouse în Manhattan.

Toată averea lui va rămane în fondul fiduciar privat pe care îl are cu Giancarlo Giammetti, partenerul său.

