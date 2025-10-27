Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse la viață”

Antena Căutare
După săptămâni întregi de tăcere și speculații, Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a făcut primele declarații publice la mai bine de trei săptămâni de când s-a trezit din comă.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 13:13 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 13:26
Artistul a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut, despre boala care l-a adus în pragul morții și a lămurit zvonurile legate de presupusul consum de substanțe interzise.

Cristian Botgros a povestit că totul a început la mijlocul lunii septembrie, când o durere puternică l-a doborât din senin. După doar câteva ore, starea sa s-a agravat rapid, iar familia a fost nevoită să cheme ambulanța. În drum spre spital, organismul artistului a cedat, iar tânărul a intrat în comă din cauza unei afecțiuni grave a pancreasului, nicidecum din cauza consumului de substanțe, așa cum s-a vehiculat inițial.

Artistul a recunoscut că a citit numeroase articole și comentarii răutăcioase în perioada spitalizării, însă preferă să privească totul cu înțelepciune.

Citește și: Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate în prezent

Cristian Botgros a fost în comă timp de două săptămâni, iar medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire. Ceea ce s-a întâmplat ulterior, spune el, a fost „o minune”.

„A fost o perioadă într-adevăr foarte grea. Abia acum încep să o tălmăcesc și să îmi dau seama cât de dureros a fost pentru persoanele apropiate și pentru părinți, dar mă bucur că mă aflu acum aici. Sunt bine, e primul meu concert după o lună de spital. Merg înainte cu capul sus.

Am citit mai multe ştiri, speculații, prostii şi lumea e rea, am citit comentariile. Nu poți să astupi gura lumii, fiecare își dă cu părerea cum consideră, dar oamenii, neştiind situația, oricum vorbesc prostii.

Am avut o problemă cu pancreasul de mai demult, care nu mi-a dat de știre. Pe data de 13 septembrie, m-a frânt o durere insuportabilă acasă. I-am spus lui tata: „Cheamă ambulanța că nu mai pot”.

Pe drum spre spital s-a acutizat şi mai mult, am stat în comă două săptămâni, deci situația a fost foarte gravă. Nu-mi dădeau șanse la viață și printr-o minune, cu siguranţă a fost voia lui Dumnezeu, m-a reîntors. Pot să spun că am renăscut”, a spus Cristian Botgros, conform unei surse tv.

Experiența dramatică i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. După ce a petrecut zile în șir la Terapie Intensivă, Cristian spune că a avut timp să reflecteze profund și să își promită o schimbare.

Citește și: Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă

„Cât am fost în Terapie Intensivă, deja conștient, până să ajung în secție, am stat tot timpul ăsta şi am meditat foarte mult. M-am gândit ce fac când ies. Deci un mod sănătos de viață, alimentație corectă, sport, mă axez pe sănătate, vreau să fac sport. Să merg înainte, să fiu lângă ai mei, să facem lucruri frumoase, să cântăm și așa mai departe. E o recuperare și mai urmează cu siguranță. Deci o dietă strictă, jumătate de an-un an, o lună-două cel puțin fără efort fizic”, a mai spus el.

Cristian Botgros urmează în prezent un proces de recuperare, care include o dietă strictă și o perioadă de repaus fizic de cel puțin câteva luni.

