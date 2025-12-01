Gemenele Modorcea de la trupa Indiggo au devenit faimoase în America, însă nu datorită talentului. De ce sunt în custodia Poliției

Gemenele de la Indiggo și-au dorit să devină cunoscute în plan internațional. Dorința le-a fost îndeplinită, însă cu o întorsătură nedorită de situație.

Trupa Indiggo făcea furori în România anilor 2000. Acum două decenii, Gabriela și Mihaela Modorcea luau cu asalt industria de muzică. Melodiile lor nu lipseau de la petreceri, iar tinerele au făcut tot posibilul să ajungă cunoscute și peste Ocean.

Gemenele de la Indiggo, în presa din Statele Unite ale Americii

Gabriela și Mihaela și-au încercat norocul la America`s Got Talent, însă David Hasselhoff le-a tăiat aripile, trimițându-le acasă. El a fost și cel care le-a botezat „nevestele lui Dracula”.

Surorile Modorcea au acum 41 de ani și au rămas la fel de rebele la ca 20. Potrivit unei surse, acestea au fost arestate în Statele Unite ale Americii. Gabriela s-ar afla în custodia Poliției din Miami, sub acuzația de vătămare corporală, purtătorii de cuvânt vorbind de „violență domestică” în cazul ei.

Aceasta așteaptă decizia judecătorilor pentru a vedea dacă poate fi eliberată pe cauțiune și o eventuală sumă.

Nu doar ea are probleme cu legea, ci și sora ei. Mihaela ar fi acuzată de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, precum și deranjarea liniștii publice și lovire sau vătămare corporală. Și aceasta așteaptă în arest verdictul magistraților.

Gemenele Indiggo intraseră în atenția publică peste Ocean după ce în ultimele apariții publice promovau muzica religioasă și prozelitismul evanghelic creștin, însă într-un mod nu tocmai plăcut de americani: prin dansuri și exhibiționism în locuri publice.

Acestea aveau în plan să cânte de sărbători o compoziție proprie, „Christmas is the birth of Baby Jesus”, însă nu se știe dacă vor fi sau nu eliberate până atunci.