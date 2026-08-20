Oana Radu a postat momentul filmat pe rețelele de socializare, alături de un mesaj ironic la adresa celor din sală.

Cum a reacționat Oana Radu după ce un fan i-a îndreptat laserul în ochi în timpul concertului. Ce a putut să facă artista | Captură Instagram

Oana Radu s-a confruntat cu o situație deranjantă în timpul unui concert. Unul dintre spectatori a îndreptat lumina de la un laser direct spre fața ei. Artista nu s-a oprit din cântat, ci a recurs la un gest pe măsură. Iată cum a reacționat!

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Reacția neașteptată a Oanei Radu, după ce un fan i-a dat cu lumina de la un laser în ochi, în timpul concertului

Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Deși are o comunitate impresionantă de fani și se bucură de aprecierea publicului, ca orice artist, a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în timpul unui concert.

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Potrivit unui clip postat pe rețelele de socializare, Oana Radu a susținut un spectacol, iar mai mulți tineri care se aflau în public au decis să îndrepte lumina de la un laser spre fața ei. Deși deranjată, Oana Radu nu s-a oprit din cântat, ci le-a răspuns cu aceeași monedă.

Cântăreața s-a întors cu spatele la public și le-a arătat oamenilor în cauză posteriorul, spunându-le să îi pună lumina de la laser acolo.

„Am zis că dacă tot au chef de glume toată noaptea, măcar să pună lumina unde trebuie”, a fost mesajul ironic al Oanei Radu, transmis în dreptul videoclipului postat pe contul personal de Facebook.

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Cu ce teamă se confruntă Oana Radu de peste zece ani: „Mai există oare oameni ?”

Oana Radu este o artistă transparentă cu fanii ei și nu se ferește să își expună stările sau situațiile cu care se confruntă. Ea a mărturisit că are o teamă constantă în ceea ce privește starea sa de sănătate, anxietate care o ține de mai bine de zece ani.

„Mai există oare oameni care au health anxiety sau ipohondrie/frică de boli? Pe mine chestia asta mă dărâmă. Pur și simplu, mă dărâmă frica și constanta verificare interioară pe care o am la fiecare mișcare, la fiecare lucru pe care eu îl consider simptom, interpretez orice lucru ca fiind ceva foarte grav și nu mai știu ce să fac”, a mărturisit Oana Radu, potrivit Spynews.