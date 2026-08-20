Cum a reacționat Oana Radu după ce un fan i-a îndreptat laserul în ochi în timpul concertului. Ce a putut să facă artista

Oana Radu s-a confruntat cu o situație deranjantă în timpul unui concert. Unul dintre spectatori a îndreptat lumina de la un laser direct spre fața ei. Artista nu s-a oprit din cântat, ci a recurs la un gest pe măsură. Iată cum a reacționat!
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Reacția neașteptată a Oanei Radu, după ce un fan i-a dat cu lumina de la un laser în ochi, în timpul concertului
Oana Radu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Deși are o comunitate impresionantă de fani și se bucură de aprecierea publicului, ca orice artist, a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în timpul unui concert.
Potrivit unui clip postat pe rețelele de socializare, Oana Radu a susținut un spectacol, iar mai mulți tineri care se aflau în public au decis să îndrepte lumina de la un laser spre fața ei. Deși deranjată, Oana Radu nu s-a oprit din cântat, ci le-a răspuns cu aceeași monedă.
Cântăreața s-a întors cu spatele la public și le-a arătat oamenilor în cauză posteriorul, spunându-le să îi pună lumina de la laser acolo.
„Am zis că dacă tot au chef de glume toată noaptea, măcar să pună lumina unde trebuie”, a fost mesajul ironic al Oanei Radu, transmis în dreptul videoclipului postat pe contul personal de Facebook.
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Cu ce teamă se confruntă Oana Radu de peste zece ani: „Mai există oare oameni ?”
Oana Radu este o artistă transparentă cu fanii ei și nu se ferește să își expună stările sau situațiile cu care se confruntă. Ea a mărturisit că are o teamă constantă în ceea ce privește starea sa de sănătate, anxietate care o ține de mai bine de zece ani.
„Mai există oare oameni care au health anxiety sau ipohondrie/frică de boli? Pe mine chestia asta mă dărâmă. Pur și simplu, mă dărâmă frica și constanta verificare interioară pe care o am la fiecare mișcare, la fiecare lucru pe care eu îl consider simptom, interpretez orice lucru ca fiind ceva foarte grav și nu mai știu ce să fac”, a mărturisit Oana Radu, potrivit Spynews.Daciana Sârbu s-a fotografiat în ipostaze romantice alături de iubitul mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi la malul... Dorian Popa și soția sa, sărut pasional în văzut tuturor, pe străzile din New York. Gestul a stârnit valuri de reacții p...