Cum a reacționat Robert De Niro la vestea că unul dintre copiii săi este trans. Ce spune Airyn despre relația cu tatăl său celebru

Robert De Niro are șapte copii. Iată cum a reacționat când a aflat că unul dintre ei este trans.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:58
Cum a reacționat Robert De Niro la vestea că unul dintre copiii săi este trans | GettyImages, ProfiMedia

Robert De Niro și actrița Toukie Smith au doi copii, gemeni: Airyn și Julian. Până în prezent, celebrul actor este tatăl a șapte copii. Mezina sa este Gia, născută în aprilie 2023.

Airyn a făcut un pas radical în viața sa, acceptându-și identitatea și făcând o tranziție importantă.

Cum a reacționat celebrul actor Robert De Niro când a aflat că Airyn este trans. Ce relație au cei doi

Airyn De Niro a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul timp și sprijinul primit de la tatăl său.

„M-a sprijinit nonstop și îi sunt recunoscătoare”, a declarat tânăra de 30 de ani, potrivit unei surse.

„Mi-a spus că e foarte fericit pentru mine. Se bucură că am un partenit minunat, pe care l-a și întâlnit și mi-a spus: <<Ai alături o persoană care te iubește pentru cum ești tu și nu trebuie să te schimbi pentru nimeni.>>” a mai adăugat Airyn.

Potrivit sursei menționate anterior, cei doi au participat și la o ședință de terapie împreună, discutând despre tranziția tinerei: „El a spus: <<Nu ai ce să faci altceva decât să îți accepți copilul așa cum este și cum alege să-și petreacă viața.>> Se pricepe foarte bine să fie tată și nu numai asta, ci acceptă oamenii așa cum sunt.”

Airyn este de părere că tatăl său nu ridică standardele procedând astfel, ci atitudinea sa ar trebui să fie cea standard.

În vara lui 2025, Robert De Niro a vorbit despre tranziția fiicei sale și a declarat că o iubește și o sprijină în tot: „Nu știu de ce se face atâta caz... îmi iubesc toți copiii.”

„Are puterea de a te vindeca să trăiești în lumea asta, să cunoști comunități diferite, estetici și modă într-un corp pe care întotdeauna ți-i l-au dorit, dar nu l-ai avut înainte”, a declarat Airyn.

Airyn îi calcă pe urme tatălui său, având calități artistice, nu doar ca actriță și ci ca solistă. Aceasta însă este la început de drum, având nevoie de mai multă încredere pentru a se arăta pe scenă: „Singurii care m-au auzit cântând sunt mama, tata, sora și Ariana Grande. I-am trimis un filmuleț cu mine cântând și reacția ei a fost plină de căldură. Chiar mi-a dat un pic de încredere în mine.”

