Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000

Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000

Au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micile ecrane, iar pentru mulți telespectatori serile începeau abia după ce îi vedeau la pupitrul știrilor.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 09:15 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 22:37
Radu Coșarcă a fost unul dintre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA)

În anii 2000, Radu Coșarcă și Mona Nicolici erau chipurile emblematice ale „Observatorului” de la Antena 1, un tandem apreciat pentru profesionalismul și naturalețea lor.

Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici

Puțini își mai amintesc că, la începutul anilor 2000, Mona Nicolici și Radu Coșarcă au reușit să concureze cu principalul jurnal de știri al concurenței. În noiembrie 2000, conform datelor AGB Data Research, „Observatorul” de la ora 19:00 a reușit să depășească în București audiența Știrilor Pro TV – un rezultat impresionant pentru acea perioadă.

După ce a renunțat la televiziune, Mona Nicolici a ales o viață mai liniștită, departe de atenția publică. A evitat mereu scandalurile și a preferat discreția, motiv pentru care despre viața ei personală nu s-au știut multe.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Puțini știu că Mona a traversat o perioadă dificilă în viața personală. În urmă cu câțiva ani, a divorțat de Mihai Nicolici, tatăl copiilor ei, după o relație care, așa cum a spus chiar ea, ajunsese o povară. Fostului ei soț i-a fost dificil să trăiască alături de o persoană mereu expusă atenției publice, iar această presiune a dus, în timp, la despărțirea lor.

Prezentatoarea și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu

La scurt timp după divorț, Mona Nicolici și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Cei doi s-au căsătorit în liniște, într-un cadru restrâns, ferit de ochii curioșilor, notează Cancan.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astăzi, Mona Nicolici este implicată în proiecte dedicate sustenabilității și comunicării, domenii pe care le-a îmbrățișat cu pasiune după ce a părăsit televiziunea.

Și Radu Coșarcă, partenerul ei de ecran din anii 2000, a ales să se retragă din televiziune în plină ascensiune profesională. După aproape douăzeci de ani în jurnalism, a decis să urmeze un alt drum, departe de camerele de filmat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine repară încrederea românilor în România? Premierul Ilie Bolojan, în Ediția Specială Observator Toată România Noastră

Ce mai face fostul prezentator de știri Radu Coșarcă

Bărbatul a renunțat definitiv la televiziune în 2010, când s-a alăturat companiei Enel, mai întâi ca director de relații externe, apoi ca director de comunicare. A fost o schimbare majoră, dar care i-a adus numeroase satisfacții profesionale.

Înainte de a lucra în televiziune, Radu Coșarcă a fost unul dintre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), între 1992 și 1994, și a avut o perioadă în care a predat la Universitatea din București. A ocupat, de asemenea, funcția de vicepreședinte al grupului „Media On” și al firmei de consultanță în comunicare „Sinergy”.

Potrivit profilului său de LinkedIn, în prezent Radu Coșarcă activează la S.C. Cupru Min S.A., singurul producător din România specializat în extracția de minereuri neferoase.

Radu Coșarcă a fost, la un moment dat, unul dintre cei mai apreciați și urmăriți oameni de televiziune. Românii urmăreau cu interes știrile prezentate de el. Între 1990 și 2004, a lucrat în televiziune, unde a ocupat diverse roluri – de la producător și prezentator până la manager.

Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Observatornews.ro Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna noiembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Catine.ro
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!”
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la... Libertatea.ro
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti
Amendă de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci în Bucureşti Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x