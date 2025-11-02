Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000

Au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micile ecrane, iar pentru mulți telespectatori serile începeau abia după ce îi vedeau la pupitrul știrilor.

Radu Coșarcă a fost unul dintre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA)

În anii 2000, Radu Coșarcă și Mona Nicolici erau chipurile emblematice ale „Observatorului” de la Antena 1, un tandem apreciat pentru profesionalismul și naturalețea lor.

Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici

Puțini își mai amintesc că, la începutul anilor 2000, Mona Nicolici și Radu Coșarcă au reușit să concureze cu principalul jurnal de știri al concurenței. În noiembrie 2000, conform datelor AGB Data Research, „Observatorul” de la ora 19:00 a reușit să depășească în București audiența Știrilor Pro TV – un rezultat impresionant pentru acea perioadă.

După ce a renunțat la televiziune, Mona Nicolici a ales o viață mai liniștită, departe de atenția publică. A evitat mereu scandalurile și a preferat discreția, motiv pentru care despre viața ei personală nu s-au știut multe.

Puțini știu că Mona a traversat o perioadă dificilă în viața personală. În urmă cu câțiva ani, a divorțat de Mihai Nicolici, tatăl copiilor ei, după o relație care, așa cum a spus chiar ea, ajunsese o povară. Fostului ei soț i-a fost dificil să trăiască alături de o persoană mereu expusă atenției publice, iar această presiune a dus, în timp, la despărțirea lor.

Prezentatoarea și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu

La scurt timp după divorț, Mona Nicolici și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Cei doi s-au căsătorit în liniște, într-un cadru restrâns, ferit de ochii curioșilor, notează Cancan.ro.

Astăzi, Mona Nicolici este implicată în proiecte dedicate sustenabilității și comunicării, domenii pe care le-a îmbrățișat cu pasiune după ce a părăsit televiziunea.

Și Radu Coșarcă, partenerul ei de ecran din anii 2000, a ales să se retragă din televiziune în plină ascensiune profesională. După aproape douăzeci de ani în jurnalism, a decis să urmeze un alt drum, departe de camerele de filmat.

Ce mai face fostul prezentator de știri Radu Coșarcă

Bărbatul a renunțat definitiv la televiziune în 2010, când s-a alăturat companiei Enel, mai întâi ca director de relații externe, apoi ca director de comunicare. A fost o schimbare majoră, dar care i-a adus numeroase satisfacții profesionale.

Înainte de a lucra în televiziune, Radu Coșarcă a fost unul dintre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), între 1992 și 1994, și a avut o perioadă în care a predat la Universitatea din București. A ocupat, de asemenea, funcția de vicepreședinte al grupului „Media On” și al firmei de consultanță în comunicare „Sinergy”.

Potrivit profilului său de LinkedIn, în prezent Radu Coșarcă activează la S.C. Cupru Min S.A., singurul producător din România specializat în extracția de minereuri neferoase.

Radu Coșarcă a fost, la un moment dat, unul dintre cei mai apreciați și urmăriți oameni de televiziune. Românii urmăreau cu interes știrile prezentate de el. Între 1990 și 2004, a lucrat în televiziune, unde a ocupat diverse roluri – de la producător și prezentator până la manager.