Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Irina Fodor, în lacrimi și copleșită de dor. Ce scrisoare a primit de la fiica ei

Irina Fodor nu a mai rezistat și a început să plângă de dor. Fiica ei i-a trimis o scrisoare, iar prezentatoarea emisiunii Asia Express a răbufnit în lacrimi. Ce i-a scris Diana și ce a spus despre tatăl ei, Răzvan Fodor.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 20:30

Prezentatoarea emisiunii Asia Express a fost luată prin surprindere într-un moment total neașteptat de un cadou pe care l-a primit chiar de la fiica ei, Diana.

În timp ce Irina Fodor făcea o scurtă prezentare a situației actuale a show-ului, aceasta a fost întâmpinată de o doamnă care i-a adus o scrisoare din partea fiicei sale. Cuvintele adolescentei au emoționat-o până la lacrimi, iar astfel frumoasa prezentatoare le-a arătat celor de acasă o latură pe care nu mulți o știau.

Irina Fodor, în lacrimi și copleșită de dor. Ce scrisoare a primit de la fiica ei în ediția 30 din Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025

Dorul de casă și-a spus cuvântul de la o zi la alta în Asia Express, iar participanții emisiunii au trecut prin multe momente grele atunci când probele și tot ce se întâmpla în jurul lor le amintea de familie, copii și prieteni.

Totuși, se pare că nu doar concurenții au avut parte de aceste sentimente, ci și prezentatoarea emisiunii care îi înțelege perfect atunci când vine vorba despre acest subiect.

Într-un moment neașteptat, aceasta a primit o scrisoare de la Diana, fiica sa și a lui Răzvan Fodor, iar din acel moment a reușit cu greu să își stăpânească lacrimile.

„Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că ma bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun” i-a scris fiica ei, făcând-o să plângă, dar și să se amuze pentru partea de final a scrisorii.

Irina Fodor a recunoscut că îi este dor de fiica ei, de soț, de familie, de casă, însă a încercat să se încurajeze și să facă față provocării Asia Express, care, nu este grea doar din punctul de vedere al concurenților.

„Mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de soțul meu, mi-e dor de familia mea. Mi-e dor de casă, foarte mult! Vă mulțumesc!” a spus aceasta cu lacrimi în ochi.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

