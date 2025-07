Cum arată Rita Mureșan la 52 de ani. Ce a ajutat-o pe fosta Miss România să treacă peste situațiile dificile pe care le-a trăit

Rita Mureșan a fost o viață întreagă în lumina reflectoarelor. Iată cum arată la 52 de ani.

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute figuri ale modei autohtone. Creatoarea de modă are o carieră impresionantă, devenind cunoscută la 20 de ani, când a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rita Mureșan a povestit despre cumpăna prin care a trecut acum un an și jumătate. Cum i s-a schimbat viața după preinfarct

Cum arată Rita Mureșan la 52 de ani. Ce a ajutat-o să treacă peste dramele prin care a trecut

Rita Mureșan s-a născut la Breaza, județul Prahova, pe 23 noiembrie 1972. La doar 20 de ani a câștigat titlul de Miss România. Chiar dacă a ținut diete stricte de-a lungul timpului, Rita s-a confruntat cu fluctuații în greutate. De la o siluetă trasă prin inel, a ajuns la peste 100 de kilograme, ca mai apoi să piardă 40 de kilograme.

În ciuda problemelor cu greutatea, Rita și-a continuat drumul cu pasiune, devenind un designer de succes. Ea a locuit și lucrat în Statele Unite ale Americii, dar și în Italia, ca mai apoi să plece în Thailanda, unde să-și descopere pasiunea pentru bucătărie. Acolo a urmat un curs de gătit, ajungând să lucreze la ajutor de bucătar. Mai mult decât atât, s-a gândit serios să-și deschidă propriul restaurant.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În plan personal, Rita Mureșan este o femeie împlinită. Aceasta are două fete cătora li se dedică în întregime.

„Viața mea era frumoasă și cel mai mult mă bucur că am decis să fac copii repede, pe Rebecca la 22-23 de ani, și asta mi-a umplut și mai mult viața, pentru că viața mea s-a învârtit în jurul acestor fete”, declara fostul Miss România, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian. 10 femei se ocupă zilnic de cei patru copii

Puțină lume știe totuși dramele prin care a trecut designerul. Una dintre fetele sale a avut probleme de sănătate. Rebecca a suferit un accident pe când aveam doar 10 ani, și anume o masă de marmură i-a căzut peste o mână la o petrecere. Perioada de recuperare a fost una cumplită atât fizic, cât și emoțional.

„Au avut loc opt oprații, pentru că cele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două și a fost nevoie să o pună la loc. Recuperarea a durat ani de zile”, a mărturisit ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, la aceeași vârstă fatidică, Rita a trecut printr-o situație de viață și de moarte. Aceasta a stat în comă și a fost nevoită să reînvețe să vorbească și să scrie. Timp de mai bine de șase luni a stat numai în spitale.

Citește și: Alina Sorescu, mesaj la trei ani de la despărțirea de Alexandru Ciucu: „Ideal este să nu ajungi în această situație”

„Am stat în comă când aveam zece ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am luat actrivitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul”, a relatat Rita.

În 2007, Rita a divorțat de soțul ei, Nelu Mureșan, fiind înstrăinați unul de celălalt. Însă chiar și așa a fost o perioadă dificilă pentru designer.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ciește și: Mihai Albu, nemulțumit de darul de nuntă: „Am avut multe cheltuieli de acoperit” Câți invitați au lipsit de la petrecere

Iar una dintre cele mai mari suferințe le-a trăit în momentul în care mama sa a decedat, în 2013. A fost un moment de cotitură, iar aceasta și-a găsit alinare în Terapia cu îngeri. Astfel și-a recăpătat pacea interioară.

De asemenea, terapia i-a deschis noi perspective, văzând viața într-un alt mod. Rta Mureșan nu mai trăiește după standardele estetice impuse de societate astăzi și nu a apelat la intervenții estetice.

„Sunt perfect sănătoasă și recunoscătoare corpului meu pentru cum arată și pentru cum mă ajută să îmi duc spiritul prin viața aceasta”, spunea ea pe rețelele de socializare.

La începutul lunii iulie, Rita Mureșan, aflată în direct la Un Show Păcătos, s-a simțit rău. Au fost momente de panică și tensiune. Creatoarea de modă a acuzat amețeli puternice în timp ce se afla în platou. În ciuda sperieturii, aceasta și-a revenit treptat.