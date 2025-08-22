Cum arată fiica lui Laurențiu Duță de la 3 Sud Est. Lorena a împlinit 18 ani și este de o frumusețe deosebită: „Te iubim!”

Laurențiu Duță este un tată împlinit și fericit. Artistul de la 3 Sud Est se mândrește ori de câte ori are ocazia cu fiica lui. Recent, Lorena și-a făcut majoratul, iar tatăl său nu e ezitat să publice câteva imagini cu ea pe rețelele sociale.

Laurențiu Duță este un tată împlinit și fericit. Artistul de la 3 Sud Est se mândrește ori de câte ori are ocazia cu fiica lui | Hepta & Instagram

Laurențiu Duță se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România. De-a lungul timpului, acesta și-a construit o carieră de succes în industria muzicală, cucerind o mulțime de fani cu talentul său remarcabil.

Deși a cunoscut celebritatea, artistul a preferat să fie întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală. Puțini sunt cei care știu că Laurențiu Duță este căsătorit de aproximativ 19 ani cu Ianula Duță, femeia care i-a dăruit cel mai frumos cadou: o fiică.

Cei doi sunt împreună de aproape 30 de ani, iar povestea lor de iubire este tot mai frumoasă pe zi ce trece. Aceștia se bucură din plin de fiecare moment petrecut împreună, dar și de clipele alături de minunea lor: Lorena Duță.

Citește și: Imagine rară cu membrii trupei Trei Sud Est. Cum arătau la începutul carierei muzicale

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă este rezervat când vine vorba de familia lui, Laurențiu Duță nu a ezitat să își anunțe prietenii virtuali că în viața lui a avut loc un eveniment foarte special. Fiica acestuia a împlinit 18 ani.

Cum arată Lorena Duță, fiica lui Laurențiu Duță de la 3 Sud Est. Cât de frumoasă și cu cine seamănă

Pentru că are o relație deosebită cu oamenii din mediul online, artistul a decis să le arate câteva imagini cu Lorena Duță de la majorat. De curând, tânăra și-a organizat petrecerea aniversară, iar părinții săi nu au putut să lipsească.

Cântărețul de la 3 Sud Est a luat pe toată lumea prin surprindere cu fotografiile sale emoționante. Acesta s-a lăsat pozat în timp ce își ține în brațe soția și privesc împreună către fata lor.

De asemenea, frumusețea răpitoare a Lorenei Duță nu a fost trecută cu vederea. Tânăra a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la tatăl ei. Aceasta seamănă foarte bine cu artistul de la 3 Sud Est.

Citește și: Trupa 3 Sud Est, prima fotografie împreună. Cum arătau cei trei înainte de a fonda formația care a devenit celebră

La majoratul său, fiica lui Laurențiu Duță a îmbrăcat o rochie neagră mulată și scurtă. Mai mult, culoarea părului a atras rapid atenția fanilor. Un lucru este cert, aceștia au fost uluiți de superbele trăsături ale Lorenei Duță.

„La mulți ani, Lorena!

Deja 18 ani care au trecut atât de repede și frumos alături de tine.

Te iubim, copilul nostru drag!”, a scris Laurențiu Duță în dreptul pozelor cu fiica lui de pe contul de Instagram, vizibil emoționat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea cântărețului de la 3 Sud Est a strâns mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali. Printre cei care i-au transmis urări se numără și nume mari din industria muzicală.

„La mulți ani atât domnișoarei, cât și vouă! 18 ani de viață, 18 ani de când sunteți părinți!”, „Superbi! La mulți ani minunați!”, „La mulți ani! Să aibă o viață frumoasă ca ea! ❤️” sau „Cât de frumoasă este! Să vă bucurați de ea!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.