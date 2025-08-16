Antena Căutare
Cum arată mama Jamilei și ce a postat alături de părinții ei. Ce le-a spus fanilor despre familia pe care o are

Jamila creatoarea de conținut culinar din România și-a emoționat fanii cu o postare de suflet în care a apărut alături de părinții și copiii ei.

Publicat: Sambata, 16 August 2025, 17:55 | Actualizat Duminica, 17 August 2025, 15:33
Cum arată mama Jamilei și ce a postat alături de părinții ei. Ce le spune fanilor despre familia pe care o are | Instagram

Vedeta și influencerul gastronomic, care se bucură de o comunitate uriașă în online, a împărtășit un moment intim de familie și a transmis un mesaj puternic despre importanța timpului petrecut alături de cei dragi.

Cum arată mama Jamilei și ce a postat alături de părinții ei. Ce le spune fanilor despre familia pe care o are

În fotografia publicată, Jamila le-a arătat fanilor atât chipurile zâmbitoare ale copiilor ei, cât și pe părinții care îi sunt sprijin de-o viață. Mama ei a atras imediat atenția prin apariția caldă și elegantă, o prezență discretă, dar extrem de apreciată de cei care urmăresc activitatea fiicei sale. Zâmbetul blând și privirea senină au transmis bucuria de a fi alături de copii și nepoți într-o vacanță specială.

Citește și: Rețeta celor mai delicioși mucenici muntenești fierți a la Jamila. Descoperă secretul unui plus de savoare

Articolul continuă după reclamă

Alături de imagine, Jamila a scris un text emoționant: „De câțiva ani îi iau pe părinții mei cu noi în vacanțe. Ei își trăiesc a doua tinerețe, se bucură de nepoți, iar eu mă bucur de bucuria lor. Tata a trecut prin multe cumpene, era să-l pierdem de atâtea ori, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a salvat. Mi-am dat seama că nu știm cât timp îi mai avem și tot ce vreau este să avem cât mai multe amintiri împreună.

Dacă încă îi mai aveți pe ai voștri cu voi, vă recomand să faceți la fel. Luați-i cu voi oriunde puteți. Nu contează unde. Chiar dacă e vorba de o singură zi. Chiar dacă e o ieșire în parc sau la munte. Faceți-le o bucurie oricât de mică. A voastră va fi înzecit mai mare.”, a scris Jamila pe Instagram.

Mesajul Jamilei a stârnit un val de reacții emoționante din partea comunității sale, mulți dintre urmăritori recunoscându-se în povestea ei. Mulți i-au mulțumit pentru îndemn și au împărtășit la rândul lor experiențe cu părinții și bunicii.

Citește și: Reacția Laurei Laurențiu la lacrimile Jamilei. Ce a spus câștigătoarea procesului eclerului la tavă despre mesajul rivalei sale

Fanii Jamilei au remarcat și asemănarea sa cu părinții ei, ba chiar i-au lăsat mai multe comentarii prin care i-au transmis acest lucru și au felicitat-o pentru inițiativă și pentru încurajarea frumoasă.

„Felicitări👏foarte frumos că îi poți lua și pe ei cu tine. Poate în tinerețe nu au avut timp sau posibilitatea de a merge în vacanță. Ești un om deosebit dragă Jamila😍❤️❤️❤️te urmăresc de foarte mult timp cu mult drag. Am învățat foarte multe rețete de la tine. Mult succes pe mai departe”, scrie un internaut.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

