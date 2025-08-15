Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Ar prinde podium!”. Ce detalii a scos la iveală

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Ar prinde podium!”. Ce detalii a scos la iveală

Cristina Șișcanu a vorbit despre relația pe care o are cu soacra ei. Vedeta a scos la iveală detalii pe care puține persoane le cunoșteau.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 11:57 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 13:44
Cristina Șișcanu a vorbit despre relația pe care o are cu soacra ei | Instagram

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu de mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Petra are opt ani și este de o frumusețe deosebită.

De-a lungul timpului, prezentatorul TV și soția lui au fost destul de discreți în ceea ce privește viața personală. În ciuda faptului că sunt persoane rezervate, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu nu ezită să vorbească în mediul online despre cele mai importante noutăți.

Citește și: Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, mesaj ce i-a enervat pe români. Ce spus despre prietenia dintre femei și bărbați

Aceștia au foarte mulți fani pe care preferă să îi țină la curent cu toate evenimentele speciale din viața lor. Recent, vedeta a oferit detalii despre un subiect delicat din viața de familie: relația pe care o are cu soacra ei.

Articolul continuă după reclamă

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei, mama lui Mădălin Ionescu

Într-o postare pe rețelele sociale, Cristina Șișcanu a dat cărțile pe față în ceea ce privește legătura pe care o are cu mama lui Mădălin Ionescu. Aceasta a explicat că între ea și soacra ei există o relație bazată pe înțelegere și respect.

„Soacrele. Subiect național de scandal. În România, cred că dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul. Ba că nora nu se înțelege cu soacra… ba cǎ soacra nu o place pe noră… ba că soacra se bagă în viața copiilor de parcă e consilier matrimonial cu diplomă”, a spus soția lui Mădălin Ionescu în online, potrivit unica.ro.

De asemenea, Cristina Șișcanu a scos la iveală un detaliu foarte important. Aceasta nu face diferența între mama și soacra ei. Vedeta se comportă la fel cu ambele.

Citește și: Cristina Șișcanu și-a acoperit trupul doar cu un cearșaf. Ce imagine a publicat din intimitatea dormitorului

„Și de aici, ce să vezi? Drame, lacrimi, certuri, nervi, energie consumată degeaba și nepoții care cresc într-un serial telenovelistic de slabă calitate. În cazul meu, am avut noroc. Și mama mea, și mama lui Mădălin ne-au ajutat, dar nu s-au băgat. Și dacă ar fi avut vreo tentativă… ghici ce? S-ar fi lovit de un zid mental ferm. Noi și copiii noștri suntem o celulă. Restul – suport din tribună, nu pe teren. Ajutor? Da. Sfat? Doar dacă îl cerem. Decizii în locul nostru? Niciodată.

De fapt aceasta e problema: când în treburile de cuplu își bagă coada oricine din afară, fie mamă, soacră, mătușă sau verișorul Gicu, se duce tot feng-shui-ul. Și nu doar că se duce, dar se instalează tensiunea aceea care te face să-ți bei cafeaua cu noduri. Și mai e ceva: nu există „mama mea” vs. „mama lui”. Sunt MAMELE NOASTRE. Punct. Amândouă merită respect și tratament egal.”, a mai adăugat vedeta, conform sursei citate mai sus.

Așadar, Cristina Șișcanu a dat de înțeles că relația pe care o are cu soacra ei este una bună. Mama lui Mădălin Ionescu nu a intervenit în viața de familie a fiului său.

Cum arată acum Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni. La ce proceduri a apelat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român
Observatornews.ro Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Joi, 14.08.2025, 19:32 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine”
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii:...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui: „Totul meu!”
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x