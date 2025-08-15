Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Ar prinde podium!”. Ce detalii a scos la iveală

Cristina Șișcanu a vorbit despre relația pe care o are cu soacra ei. Vedeta a scos la iveală detalii pe care puține persoane le cunoșteau.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu de mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Petra are opt ani și este de o frumusețe deosebită.

De-a lungul timpului, prezentatorul TV și soția lui au fost destul de discreți în ceea ce privește viața personală. În ciuda faptului că sunt persoane rezervate, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu nu ezită să vorbească în mediul online despre cele mai importante noutăți.

Aceștia au foarte mulți fani pe care preferă să îi țină la curent cu toate evenimentele speciale din viața lor. Recent, vedeta a oferit detalii despre un subiect delicat din viața de familie: relația pe care o are cu soacra ei.

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei, mama lui Mădălin Ionescu

Într-o postare pe rețelele sociale, Cristina Șișcanu a dat cărțile pe față în ceea ce privește legătura pe care o are cu mama lui Mădălin Ionescu. Aceasta a explicat că între ea și soacra ei există o relație bazată pe înțelegere și respect.

„Soacrele. Subiect național de scandal. În România, cred că dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul. Ba că nora nu se înțelege cu soacra… ba cǎ soacra nu o place pe noră… ba că soacra se bagă în viața copiilor de parcă e consilier matrimonial cu diplomă”, a spus soția lui Mădălin Ionescu în online, potrivit unica.ro.

De asemenea, Cristina Șișcanu a scos la iveală un detaliu foarte important. Aceasta nu face diferența între mama și soacra ei. Vedeta se comportă la fel cu ambele.

„Și de aici, ce să vezi? Drame, lacrimi, certuri, nervi, energie consumată degeaba și nepoții care cresc într-un serial telenovelistic de slabă calitate. În cazul meu, am avut noroc. Și mama mea, și mama lui Mădălin ne-au ajutat, dar nu s-au băgat. Și dacă ar fi avut vreo tentativă… ghici ce? S-ar fi lovit de un zid mental ferm. Noi și copiii noștri suntem o celulă. Restul – suport din tribună, nu pe teren. Ajutor? Da. Sfat? Doar dacă îl cerem. Decizii în locul nostru? Niciodată.

De fapt aceasta e problema: când în treburile de cuplu își bagă coada oricine din afară, fie mamă, soacră, mătușă sau verișorul Gicu, se duce tot feng-shui-ul. Și nu doar că se duce, dar se instalează tensiunea aceea care te face să-ți bei cafeaua cu noduri. Și mai e ceva: nu există „mama mea” vs. „mama lui”. Sunt MAMELE NOASTRE. Punct. Amândouă merită respect și tratament egal.”, a mai adăugat vedeta, conform sursei citate mai sus.

Așadar, Cristina Șișcanu a dat de înțeles că relația pe care o are cu soacra ei este una bună. Mama lui Mădălin Ionescu nu a intervenit în viața de familie a fiului său.