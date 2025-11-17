Cum se simte acum Ada Galeș după cele 4 operații suferite din cauza diagnosticului de cancer

Antena Căutare
Ada Galeș, fosta concurentă Asia Express, a depășit recent o cumpănă importantă din viața ei.

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:57 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 14:27
Actrița Ada Galeș a trecut prin momente dificile, după ce a avut nevoie de 4 operații după ce a primit diagnosticul de cancer. | Instagram

Frumoasa actriță a dezvăluit în urmă cu câteva luni că a primit diagnosticul de cancer și a avut nevoie de mai multe operații pentru a putea înfrânge boala.

Cum se simte acum Ada Galeș, la 4 luni după ce a fost operată

O fire discretă, dar o luptătoare în adevăratul sens al cuvântului, actrița a vorbit deschis despre lupta ei cu cancerul abia după toate operațiile pe care le-a suferit. Actrița se bucură acum de o viață normală, a dezvăluit că a depășit pericolul și este extrem de încântată de faptul că este sănătoasă.

În procesul ei de recuperare, Ada Galeș a mărturisit că se simte extrem de norocoasă pentru că a avut alături oameni dragi care au ajutat-o să depășească cea mai grea etapă din viața ei. Chiar dacă pericolul a trecut pentru ea, Ada a mai spus că va continua să își refacă periodic analizele și controalele pentru a se asigura că starea ei de sănătate continuă să fie una bună.

Actrița a descoperit că are probleme de sănătate după ce a simțit că are ceva, o formațiune în cerul gurii. Petru că și-a dat seama că ceva nu e în regulă, ea a decis să facă o biopsie și analizele au confirmat că e vorba despre o tumoră malignă.

„Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început distracția”, a povestit Ada.

Ada Galeș a avut nevoie de patru intervenții chirurgicale pentru a putea scăpa de diagnosticul de cancer. Toate aceste operații au avut loc vara aceasta, dar actrița a preferat să vorbească despre acest diagnostic abia după ce totul s-a terminat și s-a bucurat de reușita operațiilor după o perioadă grea.

Faptul că a știut cum să își mențină calmul și echilibrul mental în această perioadă dificilă a ajutat-o foarte mult pe Ada să depășească cu bine cumpăna prin care a trecut.

„Sunt foarte bine, am depășit pericolul. Am avut 4 operații în total în vară, dintre care 3 făcute la Cluj împreună cu echipa profesorului Horațiu Rotar, care a fost extraordinar. În momentul ăsta mă duc doar la control, o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Deci sunt bine, mă simt bine și chiar asta vorbeam mai devreme cu Cristina și cu Oana cât de bine e să fii bine la cap și cumva să te fi antrenat toată viața ca să poți să-ți fi alături în momente grele”, a declarat Ada Galeș pentru Cancan.

colaj ada gales
+9
Mai multe fotografii

