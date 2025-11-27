Cuza, detalii după fastingul prelungit. Cu ce probleme se confruntă matinalul de la Super Neatza

Cuza a intrat în rândul persoanelor care încearcă să facă fasting. Iată ce a dezvăluit artistul după doar două zile.

Cuza a decis să facă fasting timp de 72 de ore. Artistul de la Noaptea Târziu nu este la prima încercare de acest gen, însă este mult mai hotărât să-și atingă scopul. El a documentat totul pe rețelele de socializare.

Ce probleme a întâmpinat Cuza în procesul de fasting

Au trecut mai bine de 56 de ore de la începutul fastingului pentru Cuza. Acesta și-a ținut urmăritorii la curent cu tot ceea ce presupune procesul pentru el.

Matinalul de la Neatza are un drum dificil de parcurs, însă nu mai are mult și ajunge la final. Acesta a mărturisit că nu face fasting pentru a scădea în greutate, ci pentru beneficiile pe care consideră că le are pentru organismul său.

„Încerc 72 h sau 3 zile pentru cine a jucat fotbal la matematică”, a transmis el.

Tânărul a mărturisit că primele 48 de ore nu i-a pus mari probleme, în ciuda faptului că se gândea chiar și la mâncare din copilărie. A făcut față cu brio tentațiilor culinare și imaginare și se bucură de noul val de energie care spune că l-a cuprins.

„Aproape 48 de ore de fasting! Mai greu cu mintea… corpul e ok. În ultimele șase ore, am început să poftesc și la ce mâncam în copilărie. Gol în stomac aproape permanent, dar energia e la alt nivel. Nu există oboseală, uneori mă concentrez foarte greu, dar revin rapid la normal! Ce să mai, ca greutate 5/10, ca gânduri la pofte 8/10… sper ca mâine să fie și mai bine! P.S.: Astăzi, ca niciodată, toată ziua am fost înconjurat de mâncare… greu cu mâncarea în față!” a relatat el în online.

Însă de dimineață, când a făcut o postare după 56 de ore de fasting, Cuza a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme pe parcursul nopții. Artistul s-a simțit rău toată noaptea, dar a anunțat că nu dorește să renunțe, continuând până la atingerea obiectivului.

„Update din jurnalul meu de fastinger. Am ajuns la 56 sau 58 de ore. 56 sau 58 zic pentru că ultima masă a fost acum două zile la 10 seara și ultimul pahar de vin a fost la 12 și calculez cum vreau eu.

Azi-noapte mi-a fost rău, mi-a fost rău, rău. De trei ori m-am trezit cu greață, cu stări de amețeală, cu stări de vomă, cu aciditate. Adică atât de rău mi-a fost încât am fost pe punctul… în timp ce m-am trezit ultima dată, am zis că dacă mă mai trezesc o dată renunț, mă duc repede și mănânc ceva, iau niște electroliți și gata, renunț la tot.

Norocul e că am adormit și m-a trezit alarma de dimineață. E mai dificil astăzi față de dimineața de ieri, energia e mai bună, în schimb starea e mai dubioasă: mă deranjează stomacul, un pic de amețeală. Am luat niște apă cu sare. Dar continuăm. Continuăm cât se poate. Dacă o să mă simt rău, mă opresc. Oricum am reușit mai mult decât am reușit până acum”, a declarat Cuza.

În ciuda stărilor de rău apărute recent, acesta mărturisește că are și multe lucruri bune de spus despre întregul proces.

„Spun că am reușit mai mult pentru că am mai ținut o dată 36... și 40 o dată. Acum e pentru prima dată când depășesc 48 de ore și mă apropii de 72, ăsta e obiectivul. Mi-a fost rău, cum v-am zis. Să vorbim și despre lucrurile bune.

Apare într-adevăr claritatea aia mentală de care spune toată lumea. Ești mai prezent. Ești cu cuvintele la tine. Ești mult mai obiectiv, observi mult mai bine lucrurile. Dar nu e ceva fabulos. Nu vă așteptați să devenim deștepți peste noapte.

Energia, repet, energia e incomparabilă cu tot ce am avut eu până acum ca zile, dimineți. Și e constantă, parcă nu se consumă energia aia. Starea de spirit e una bună, optimism etc.

Acum, la nivel de corp, că pe mine aia mă interesează, că m-ați întrebat foarte mult de ce fac asta. Nu o fac să slăbesc! De unde naiba să mai slăbesc că oricum nu sunt eu cel mai gras?!

O fac pentru sănătate, pentru lucrurile astea, de autofagie, de scădere a inflamației. De ce mai e? Mâncat din grăsimi pentru că nu sunt gras, dar...” a explicat el.

De asemenea, el a avut și un mesaj pentru cei care doresc să treacă ei îșiși prin acest proces. Cuza le-a recomandat să nu facă fasting prelungit dacă nu au discutat în prealabil cu un medic.

„Mulți dintre voi mi-ați scris că ați ținut mult mai mult (...) Mi se pare extraordinar și felicitări vouă. Eu sigur n-o să pot să țin atât de mult pentru că văd cât de greu e. Am înțeles că după 3 zile e mai ușor etc.

Iar pentru cei care mi-ați scris că vreți să faceți asta, sincer, simt obligația să vă spun să nu o faceți fără să vă faceți analize, fără să discutați cu un medic în prealabil.

În teorie, 24 - 48 de ore de nemâncat pentru un adult sănătos nu are ce să facă, dar nu știi niciodată! Mai bine mergeți, faceți niște analize și după aia nu mâncați cât vreți voi! Vă pup”, le-a spus el.

„Și ce am uitat să vă zic e că nu mai am senzație de foame. Adică nu mai am nicio poftă. Mie îmi era poftă de lucruri pe care nu le mâncam. (...) La nivelul ăsta am fost ieri toată ziua. (...) De aseară până acum, deloc senzație de foame, deloc pofte. Cred că aș putea fără probleme să stau lângă oameni care mănâncă orice că nu, nu simt nevoia. Momentan. E în valuri, stați liniștiți. Când zici că ai scăpat, atunci te lovește!” a mai adăugat el.