Dan Alexa și Denise Rifai, prima apariție împreună. La ce eveniment au mers cei doi

Dan Alexa, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor, iubește din nou după divorțul de fosta soție.

Ei au fost surprinși de paparazzi de mai multe ori, ieșind împreună la restaurant. | Antena 1

Recent, celebrul antrenor a fost fotografiat în prezența prezentatoarei TV Denise Rifai, dar niciunul dintre cei doi nu a confirmat legătura dintre ei. Ei au fost surprinși de paparazzi de mai multe ori, ieșind împreună la restaurant.

Denise Rifai și Dan Alexa, prima apariție împreună la un eveniment

Încercând să fie discreți, dar zâmbind larg, cei doi au atras atenția paparazzilor, semn că se înțeleg foarte bine și există o chimie între ei.

Se pare că între Denise Rifai și Dan Alexa este mai mult decât o simplă prietenie. Recent, ei au apărut împreună la un eveniment în Constanța. Cei doi au fost invitați la un botez și au apărut împreună în calitate de cuplu.

Denise Rifai și Dan Alexa s-au afișat pentru prima dată împreună, atrăgând toate privirile la un eveniment din Constanța. Sportivul declarase deja în urmă cu câteva săptămâni că este singur și că speră să își găsească jumătatea. Se pare că faimosul câștigător Asia Express nu a trebuit să aștepte prea mult.

După ce au apărut speculații în presă potrivit cărora el ar forma deja un cuplu cu Denise Rifai, sportivul nu se mai ascunde și a apărut acum la primul eveniment alături de noua lui parteneră.

Momentan, niciunul dintre ei nu a făcut declarații despre legătura lor specială, dar este evident că formează un cuplu.

Ei au fost fotografiați împreună la evenimentul la care au fost invitați. Fanii sunt curioși să afle cum s-au cunoscut și de cât timp formează un cuplu. Se speculează că ei s-ar fi văzut pentru prima dată atunci când fotbalistul a fost invitat în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

După divorțul recent, Dan Alexa a vorbit deschis despre ce își dorește de la o viitoare relație. Sportivul a spus că vrea să fie asumat și să poată comunica eficient cu viitoarea lui parteneră de cuplu. Pentru el, se pare că cea mai importantă este comunicarea. De asemenea, el a mai declarat că nu ar trece niciodată peste infidelitate, spunând că aceasta e o greșeală de neiertat, din punctul său de vedere.

„Îmi doresc să am genul ăla de relație în care să fiu asumat în relație. Una e să comunici, e foarte important cum comunici și te avantajează și să poți să comunici cum trebuie (...) Mi-aș dori să fiu asumat în comunicare, să pot să spun orice, chiar dacă poate să apară gelozie”, declara Dan Alexa, la Viața fără filtru.

Se pare, însă, că Dan Alexa este acum fericit în noua sa relație, iar fanii săi așteaptă să vadă care va fi pasul următor pe care îl va face față de Denise Rifai.

