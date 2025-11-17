Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Dan Alexa și Denise Rifai, prima apariție împreună. La ce eveniment au mers cei doi

Dan Alexa și Denise Rifai, prima apariție împreună. La ce eveniment au mers cei doi

Dan Alexa, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor, iubește din nou după divorțul de fosta soție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 12:33 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:25
Galerie
Ei au fost surprinși de paparazzi de mai multe ori, ieșind împreună la restaurant. | Antena 1

Recent, celebrul antrenor a fost fotografiat în prezența prezentatoarei TV Denise Rifai, dar niciunul dintre cei doi nu a confirmat legătura dintre ei. Ei au fost surprinși de paparazzi de mai multe ori, ieșind împreună la restaurant.

Denise Rifai și Dan Alexa, prima apariție împreună la un eveniment

Încercând să fie discreți, dar zâmbind larg, cei doi au atras atenția paparazzilor, semn că se înțeleg foarte bine și există o chimie între ei.

Citește și: Interviu Dan Alexa. Ce spune câștigătorul Asia Express despre trofeu, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă

Articolul continuă după reclamă

Se pare că între Denise Rifai și Dan Alexa este mai mult decât o simplă prietenie. Recent, ei au apărut împreună la un eveniment în Constanța. Cei doi au fost invitați la un botez și au apărut împreună în calitate de cuplu.

Denise Rifai și Dan Alexa s-au afișat pentru prima dată împreună, atrăgând toate privirile la un eveniment din Constanța. Sportivul declarase deja în urmă cu câteva săptămâni că este singur și că speră să își găsească jumătatea. Se pare că faimosul câștigător Asia Express nu a trebuit să aștepte prea mult.

După ce au apărut speculații în presă potrivit cărora el ar forma deja un cuplu cu Denise Rifai, sportivul nu se mai ascunde și a apărut acum la primul eveniment alături de noua lui parteneră.

Momentan, niciunul dintre ei nu a făcut declarații despre legătura lor specială, dar este evident că formează un cuplu.

Citește și: Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență

Ei au fost fotografiați împreună la evenimentul la care au fost invitați. Fanii sunt curioși să afle cum s-au cunoscut și de cât timp formează un cuplu. Se speculează că ei s-ar fi văzut pentru prima dată atunci când fotbalistul a fost invitat în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

După divorțul recent, Dan Alexa a vorbit deschis despre ce își dorește de la o viitoare relație. Sportivul a spus că vrea să fie asumat și să poată comunica eficient cu viitoarea lui parteneră de cuplu. Pentru el, se pare că cea mai importantă este comunicarea. De asemenea, el a mai declarat că nu ar trece niciodată peste infidelitate, spunând că aceasta e o greșeală de neiertat, din punctul său de vedere.

„Îmi doresc să am genul ăla de relație în care să fiu asumat în relație. Una e să comunici, e foarte important cum comunici și te avantajează și să poți să comunici cum trebuie (...) Mi-aș dori să fiu asumat în comunicare, să pot să spun orice, chiar dacă poate să apară gelozie”, declara Dan Alexa, la Viața fără filtru.

Se pare, însă, că Dan Alexa este acum fericit în noua sa relație, iar fanii săi așteaptă să vadă care va fi pasul următor pe care îl va face față de Denise Rifai.

colaj denise rifai si dan alexa
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea

Alexandru Ion, confesiuni rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu. Care este secretul relației lor: „E ceva ce funcționeaz...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Observatornews.ro Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am cununiile legate”
De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x