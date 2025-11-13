Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Interviu Dan Alexa. Ce spune câștigătorul Asia Express despre trofeu, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă

Interviu Dan Alexa. Ce spune câștigătorul Asia Express despre trofeu, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă

Echipa fobaliștilor a câștigat Asia Express. Iată ce a dezvăluit Dan Alexa în exclusivitate pentru a1.ro despre parcursul pe Drumul Eroilor, emoțiile din primul moment în care a ținut trofeul și cele mai recente zvonuri din presă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:38 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:38
Galerie
Dan Alexa, dezvăluiri de pe Drumul Eroilor | Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș au prins gustul competiției pe parcurs, iar spiritul de câștigători a ieșit la iveală.

Citește și: Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu cred...”

Ce spune Dan Alexa despre experiența Asia Express. Ce probe l-au pus în dificultate

Dan Alexa a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre cele două luni din Asia Express. Pentru el și pentru Gabi Tamaș, Drumul Eroilor s-a încheiat cu trofeul Asia Express.

Articolul continuă după reclamă

Ce ai simțit când ai primit trofeul Asia Express

„O satisfacție foarte mare pentru că e un fel de show pe care noi n-am fost obișnuți să-l facem. Noi suntem sportivi, am mai câștigat trofee, dar în domeniul nostru. Într-adevăr a fost ceva special. Cred că este cel mai important trofeu al vieții mele pentru că Asia Express este despre viață practic.

Au fost două luni foarte grele, două luni cu încercări, dar cred că ne-am descurcat foarte bine și sunt mândru de ceea ce am realizat eu cu Gabi”, răspunde sincer Dan Alexa.

Citește și: Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a plăcut foarte mult..”

Cu cine ați legat prietenii în Asia Express

„Cu toți, am rămas în relații foarte bune toți. Pe lângă echipele cu care avem și grupul nostru, am legat prietenii, cred eu, de lungă durată cu cei din producție, cu Adelina, cu Marian, cameramanul și reporterița noastră. Ne sunt foarte dragi. Au fost cu noi pas cu pas”, spune câștigătorul Asia Express.

De cine ți-a părut cel mai rău când a ieșit din concurs

„Mi-a părut foarte rău când a ieșit Serghei, pentru că ne-a lipsit foarte mult. Mi-a părut foarte rău când au ieșit Raluca cu Florin, Emil iarăși cu Alejandro. Alina cu Cristina. S-a legat așa o prietenie și cam de toți mi-a părut rău. De Carmen și de Olga, la fel. Și, indiferent de competiție, când ieșea cineva, ne părea rău. Ne părea rău de supărarea lor, de suferința lor”, a mărturisit Dan.

Citește și: Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor

Ce probă te-a scos cel mai tare din zona de confort

„Eu am fobie de șobolani. Am și mâncat din el, cred că asta a fost mental ceva foarte greu. Plus, în Filipine, să machiez o persoană trans, iarăși a fost o problemă, am trecut peste lucrurile astea. A fost mental. Fizic, le-am dus”, explică Dan Alexa.

Părea că și clopoțelul ți-a creat un disconfort

„Clopoțelul ăla mi-a mâncat nervii, m-a terminat. Sincer, a fost ceva ireal”, adaugă el.

Dacă și copiii voștri ar vrea să trăiască experiența Asia Express, ce sfat le-ai da

„Să fie ei. Să fie autentici, să se bucure de emisiune. Să fie exact cum sunt ei”, răspunde Dan.

Citește și: Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Ce vei face cu premiul

„Nu știu, nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit”, spune el sincer.

Să ieșim puțin din zona de Asia Express, toată atenția a fost pe tine în ultima vreme. Confirmi sau infirmi toate zvonurile din presă

„Nu răspund la așa ceva, te rog. Nu răspund”, exclamă Dan Alexa.

Citește și: Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor

colaj dan alexa și dan alexa cu gabi tamaș cu trofeul asia express
+45
Mai multe fotografii

Aventura Asia Express s-a încheiat aseară, iar finaliștii - Dan Alexa, Gabi Tamaș, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica - au dus o ultimă cursă de excepție, la finalul căreia echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș a ieșit învingătoare.

Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Observatornews.ro Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a plăcut foarte mult..”
Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai despre farfurie”
Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x