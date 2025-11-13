Interviu Dan Alexa. Ce spune câștigătorul Asia Express despre trofeu, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă

Echipa fobaliștilor a câștigat Asia Express. Iată ce a dezvăluit Dan Alexa în exclusivitate pentru a1.ro despre parcursul pe Drumul Eroilor, emoțiile din primul moment în care a ținut trofeul și cele mai recente zvonuri din presă.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au prins gustul competiției pe parcurs, iar spiritul de câștigători a ieșit la iveală.

Ce spune Dan Alexa despre experiența Asia Express. Ce probe l-au pus în dificultate

Dan Alexa a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre cele două luni din Asia Express. Pentru el și pentru Gabi Tamaș, Drumul Eroilor s-a încheiat cu trofeul Asia Express.

Ce ai simțit când ai primit trofeul Asia Express

„O satisfacție foarte mare pentru că e un fel de show pe care noi n-am fost obișnuți să-l facem. Noi suntem sportivi, am mai câștigat trofee, dar în domeniul nostru. Într-adevăr a fost ceva special. Cred că este cel mai important trofeu al vieții mele pentru că Asia Express este despre viață practic.

Au fost două luni foarte grele, două luni cu încercări, dar cred că ne-am descurcat foarte bine și sunt mândru de ceea ce am realizat eu cu Gabi”, răspunde sincer Dan Alexa.

Cu cine ați legat prietenii în Asia Express

„Cu toți, am rămas în relații foarte bune toți. Pe lângă echipele cu care avem și grupul nostru, am legat prietenii, cred eu, de lungă durată cu cei din producție, cu Adelina, cu Marian, cameramanul și reporterița noastră. Ne sunt foarte dragi. Au fost cu noi pas cu pas”, spune câștigătorul Asia Express.

De cine ți-a părut cel mai rău când a ieșit din concurs

„Mi-a părut foarte rău când a ieșit Serghei, pentru că ne-a lipsit foarte mult. Mi-a părut foarte rău când au ieșit Raluca cu Florin, Emil iarăși cu Alejandro. Alina cu Cristina. S-a legat așa o prietenie și cam de toți mi-a părut rău. De Carmen și de Olga, la fel. Și, indiferent de competiție, când ieșea cineva, ne părea rău. Ne părea rău de supărarea lor, de suferința lor”, a mărturisit Dan.

Ce probă te-a scos cel mai tare din zona de confort

„Eu am fobie de șobolani. Am și mâncat din el, cred că asta a fost mental ceva foarte greu. Plus, în Filipine, să machiez o persoană trans, iarăși a fost o problemă, am trecut peste lucrurile astea. A fost mental. Fizic, le-am dus”, explică Dan Alexa.

Părea că și clopoțelul ți-a creat un disconfort

„Clopoțelul ăla mi-a mâncat nervii, m-a terminat. Sincer, a fost ceva ireal”, adaugă el.

Dacă și copiii voștri ar vrea să trăiască experiența Asia Express, ce sfat le-ai da

„Să fie ei. Să fie autentici, să se bucure de emisiune. Să fie exact cum sunt ei”, răspunde Dan.

Ce vei face cu premiul

„Nu știu, nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit”, spune el sincer.

Să ieșim puțin din zona de Asia Express, toată atenția a fost pe tine în ultima vreme. Confirmi sau infirmi toate zvonurile din presă

„Nu răspund la așa ceva, te rog. Nu răspund”, exclamă Dan Alexa.

Aventura Asia Express s-a încheiat aseară, iar finaliștii - Dan Alexa, Gabi Tamaș, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica - au dus o ultimă cursă de excepție, la finalul căreia echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș a ieșit învingătoare.