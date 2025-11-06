Antena Căutare
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. De ce a ajuns manelistul după gratii

Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Manelistul a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Iată care este motivul pentru care a ajuns după gratii.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:38 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:34
Lovitură grea pentru Dani Mocanu | Instagram

Dani Mocanu a primit o veste dură din partea magistraților. Artistul a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Decizia a fost luată în urma dosarului penal care s-a deschis în numele cântărețului de manele la data de 18 august 2022, după ce a fost implicat într-un scandal, potrivit digi.ro.

Pentru ce conflict a intrat Dani Mocanu după gratii

În urmă cu aproximativ trei ani, Dani Mocanu și fratele său, Nando, au intrat într-un conflict care s-a lăsat cu un dosar penal și un proces. Aceștia au bătut doi bărbați într-o benzinărie din județul Argeș, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă.

Mai mult, una dintre victime a suferit o fractură de craniu. Așadar, judecătorii Tribunalului Argeș l-au găsit vinovat pe Dani Mocanu pentru tentativă de omor și tulburare liniștii publice, dându-i o pedeapsă de 5 ani și 9 luni de închisoare pentru faptele sale.

Citește și: Dani Mocanu, premiat cu o diplomă de excelență de primarul unei comune. Momentul care a scandalizat internauții

Și fratele manelistului, Ionuț Nando Mocanu a fost condamnat la 6 ani și patru luni de închisoare, fiind vinovat pentru tentativă de omor, lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Daniel şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani şi 3 luni închisoare şi 9 luni închisoare, aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză, şi pedeapsa de 9 luni închisoare (aplicată anterior prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti), înlăturând sporul de 6 luni închisoare. Reţine aplicarea dispoziţiilor cu privire la fapta de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi reduce pedeapsa principală aplicată acestuia pentru această infracţiune de la 5 ani şi 3 luni închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Menţine pedeapsa principală de 9 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal precum şi dispoziţia de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti. În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare” a decis, definitiv, Curtea de apel Brașov, potrivit news.ro.

Ce daune morale și materiale trebuie să plătească Dani Mocanu și fratele său

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, sunt nevoiți să plătească daune morale de 14.000 de euro pentru cei doi bărbați care au încasat pumni din partea lor. Mai mult, cei doi trebuie să achite și daune materiale în valoare de 5.198 de lei, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Cum a apărut Dani Mocanu îmbrăcat la un concert și de ce a luat foc internetul. Cântărețul de manele le-a dat replica cârcotașilor

Manelistul și fratele său trebuie să achite și Spitalului Județean de Urgență Pitești suma de 40,99 lei pentru asistența medicală pe care a primit-o victima. Mai mult, Dani Mocanu și Nando Mocanu sunt nevoiți să mai achite și 8.743,26 de lei Spitalului Clinic de Urgență Floreasca București ca daune materiale (asistență medicală pentru victimă).

Dani Mocanu, probleme cu legea

În ultimii ani, Dani Mocanu a avut probleme mari cu legea. Manelistul a fost condamnat la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional. Acesta a scăpat de închisoare în urma deciziei luate de Curtea Constituțională, relatează g4media.ro.

De asemenea, artistul a intrat din nou în atenția publicului după ce a transmis mesaje de ură împotriva femeilor. În plus, Dani Mocanu a fost trimis în judecată și pentru viteză excesivă. Acesta a fost surprins în timp ce conducea cu 189 km/oră pe autostradă. A rămas fără carnet de conducere timp de trei luni.

