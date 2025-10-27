Antena Căutare
Daniela Gyorfi a fost operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista: „Riscam să se spargă"

Daniela Gyorfi a fost operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista: „Riscam să se spargă”

Daniela Gyorfi a fost operată de urgență la finalul anului 2024. De curând, artista a povestit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 12:32 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 13:33
Daniela Gyorfi a fost operată de urgență la finalul anului 2024

Daniela Gyorfi și-a făcut curaj să vorbească despre o mare încercare a vieții sale. La finalul anului trecut, artista s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate ce au adus-o pe masa medicului chirurg.

De ce a fost operată de urgență Daniela Gyorfi

După ce a descoperit întâmplător că are ovarele umflate, Daniela Gyorfi a ajuns de urgență la operație. Deși a crezută că este o intervenție pe care o poate amâna, medicul a anunțat-o că problema este destul de gravă.

În urma acestei situații delicate, vedeta a tras un semnal de alarmă pentru toate femeile care nu merg regulat la ginecolog.

Cântăreața nu a stat prea mult pe gânduri după ce a observat umflătura din zona abdomenului. Aceasta a mers la medic și a fost supusă unei ecografii, unde s-a constatat că are probleme serioase la ovare. Un lucru este cert, orele petrecute în frig și cele trei sarcini pierdute și-au pus amprenta asupra sănătății sale.

Citește și: Cum arată Daniela Gyorfi la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit secretele unei siluete de vis: „Marele meu truc este...”

Daniela Gyorfi urma să plece în Italia atunci când medicul i-a dat vestea că trebuie să ajungă de urgență pe masa de operație.

„Riscam să se spargă… deci am avut ovarele, ambele umflate cât o portocală, deci foarte mari și mi-a spus doctorul: „Unde ești?”/ „În aeroport!”/ „Vezi că dacă zbori, s-ar putea să îți plesnească și dacă te duci să te operezi, în Italia, te taie de sus până jos, că asta este treaba”.

Până la urmă, am avut marea șansă în care, domnul doctor, care trebuia să plece la schi sau nu știu unde, a rămas pentru mine în București ca să mă opereze, când am venit din Italia”, a povestit vedeta la Dan Capatos în emisiune.

Danielei Gyorfi i-a fost teamă că ar putea să aibă cancer. Aceasta a trecut prin clipe dificile până când a aflat diagnosticul concret.

„Greu, foarte greu! Mi-a făcut biopsie, două săptămâni am mers singură… dacă am sau nu am… cancer. Acum, la vârstă mea, trebuie să fiu foarte cerebrală și să nu mă mai visez la cai verzi pe pereți, că vai… că nu se întâmplă, se întâmplă la orice om. (…)

Să nu uiți că eu am avut o mamă bolnavă și am văzut, de-a lungul timpului, atâtea cazuri… acum ești, acum nu mai ești, pentru niște decizii care… nu știu, de exemplu, simți că te doare ceva, niciodată noi n-avem timp pentru noi, pentru că… cred că așa suntem fiecare, în special…”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

Ce mesaj a transmis Daniela Gyorfi pentru toate femeile

După experiența trăită, Daniela Gyorfi a ținut să transmită un mesaj pentru toate femeile. Aceasta a tras un semnal de alarmă.

„Hai să spun nu neapărat femeile, dar femeile muncesc mai mult decât bărbații și aici mă refer și la copii. Sunt bărbați sau sunt tați care își fac analize de 2 ori pe an, da, dar în principiu noi, femeile, ne lăsăm ultimele și atunci… te doare colo și zici că te duci mâine, poimâine, parcă nu mai simți.

Citește și: Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, când nu avea operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o în imaginile din 1996

Colaj cu Daniela Gyorfi în două ipostaze diferite

E ca și măseaua aia când te doare și când te duci la stomatolog nu te mai doare, de frică. Am tras un pic de spaimă, dar mi-a ajutat Dumnezeu și tocmai de aceea am spus, nu trebuie să ne fie rușine”, a mai spus artista.

Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect... Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


