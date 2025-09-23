De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac la o întâlnire romantică. Care este motivul: „Anul acesta mi-am propus...”

Mihai Bendeac a scos la iveală detalii neașteptate despre viața amoroasă. Juratul de la „The Ticket” a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu a mai ieșit la o întâlnire romantică cu o femeie de mulți ani.

Mihai Bendeac este un nume celebru în showbizul românesc. Actorul se mândrește cu o carieră de succes în industria artistică, iar adesea, acesta este implicat în tot felul de proiecte la care lucrează cu multă pasiune.

Pentru că este foarte discret în ceea ce privește viața personală, puțini sunt cei care știu că juratul de la „The Ticket” se dedică în totalitate carierei sale. Astfel, Mihai Bendeac nu are timp de întâlniri romantice.

De curând, actorul a făcut dezvăluiri sincere despre situația amoroasă. Acesta a recunoscut că nu a mai avut parte de un date cu o femeie de foarte mulți ani, deoarece și-a concentrat întreaga atenție asupra vieții profesionale.

De cât timp nu a mai ieșit Mihai Bendeac la o întâlnire romantică

Mihai Bendeac a susținut că nu a mai ieșit la o întâlnire romantică de șase ani. În această perioadă, actorul a avut o mulțime de spectacole pe scena Teatrului Național și filmări pentru diferitele proiecte în care a fost implicat.

După o perioadă lungă fără o relație, juratul de la „The Ticket” a hotărât că este momentul să își îndrepte atenția și asupra vieții sentimentale. Așadar, acesta va face tot posibilul pentru a îmbunătăți acest aspect.

„Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei”, a povestit Mihai Bendeac, potrivit okmagazine.ro.

Ce spune Mihai Bendeac despre fostele relații

Mihai Bendeac s-a iubit cu nume cunoscute din lumea mondenă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni că actorul a avut o relație cu Roxana Vancea. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire alături de superba brunetă, însă au hotărât că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

După câteva trăiri intense pe plan sentimental, juratul de la „The Ticket” a luat decizia de a se bucura de libertate. Așadar, acesta a hotărât că este mai bine să ia o pauză de la întâlnirile romantice pentru o perioadă.

Mai mult, Mihai Bendeac a povestit despre cât de greu i-a fost să iasă dintr-o relație cu o femeie ideală. Actorul a renunțat la cea de lângă el pentru că își dorea să fie singur.

„Tu înțelegi că era perfectă, perfectă era. Și m-am despărțit la momentul ăla pentru că, m-a apucat boala, boala burlăciei, mi-era dor să fiu burlac. A fost îngrozitor, pentru că, cum îi spui cuiva care nu ți-a greșit cu nimic, care este minunată din toate punctele de vedere, cum îi spui? Cum îi explici asta?”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac, conform sursei citate mai sus.