Legătura neștiută dintre Mihai Bendeac și Valentin Butnaru. Ce a povestit prezentatorul Observator din trecutul juratului

Valentin Butnaru a dezvăluit ce legătură are cu Mihai Bendeac. Juratul The Ticket și prezentatorul Obervator au depănat amintiri din adolescență și au oferit detalii neștiute până acum de public.

Mihai Bendeac a fost invitat în platoul Observator 12 pentru a vorbi despre premiera noului talent show de la Antena 1, The Ticket. În acest context, el s-a întâlnit cu vechiul său prieten, Valentin Burtanu, însă nu mulți stiau ce îi leagă pe aceștia.

Ce legătură există între Mihai Bendeac și Valentin Butnaru. Juratul The Ticket și prezentatorul Observator au depănat amintiri din adolescență

Înainte de a începe interviul, prezentatorul știrilor a dezvăluit detalii neașteptat din trecutul lor comun. Valentin Butnaru a povestit că el și Mihai Bendeac au fost colegi de liceu și chiar a oferit detalii din adolescența juratului The Ticket.

„Am vrut neapărat să te văd, că nu te-am mai văzut de foarte multă vreme, ca sa înțeleg de ce toate femeile spun că ești cel mai frumos român”, a declarat Mihai Bendeac.

„Și eu te-am studiat pe tine, pentru că am avut ocazia, am făcut liceul împreună”, i-a răspuns Valentin Butnaru.

Citește și: Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete”

În plus, prezentatorul Observtor a ținut să precizeze că actorul a fost care a fondat trupa liceului și a ținut să îi mulțumească. În plus, a adăugat că îi mai leagă și alte câteva detalii

„Omul ăsta era hipertalentat, a făcut trupa de teatru a liceului și datorită trupei tale și, de ex, regizorul de la Insula Iubirii, datorită vouă, mulțumim, am avut și noi o scenă de teatru în liceul Cuza”, a povestit acesta, din perioada adolescenței lor comune.

„Suntem născuți în aceeași zi, avem și același prenume, Valentin. Nu ne-am mai văzut din liceu”, a precizat Valentin Butnaru despre Mihai Bendeac.

Premiera The Ticket, sâmbără de la ora 20:00, pe Antena1 și în AntenaPLAY

Antena 1 lansează sâmbătă, de la ora 20:00, The Ticket, un show de talente care rescrie regulile divertismentului TV. Produs de Mona Segall și echipa sa, noul format aduce un concept original: aplauzele nu mai sunt singura recompensă, pentru că acum publicul decide pe loc cât valorează fiecare moment artistic, plătind efectiv pentru prestațiile care îi impresionează.

Diversitatea și spectaculosul sunt amplificate de un juriu plin de personalitate: Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Cu opinii puternice și reacții imprevizibile, aceștia adaugă energie, umor și tensiune, intrând adesea în dezacord cu deciziile publicului și transformând fiecare ediție într-un spectacol complet.

Mecanismul show-ului este simplu: fiecare concurent urcă pe scenă și își prezintă numărul, iar cei 100 de spectatori decid, prin biletele plătite, cât valorează prestația. Astfel, un artist poate pleca acasă cu câteva sute de lei sau chiar cu aproape 4.000 de Euro – bani oferiți pe loc. În cele 13 ediții înregistrare până acum, The Ticket a depășit deja 300.000 de Euro strânși din biletele cumpărate de public. În decembrie, tensiunea va atinge apogeul, odată cu marea finală live The Ticket, când cel mai bun concurent va câștiga Marele Premiu de 100.000 de Euro.

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

The Ticket este mai mult decât un concurs de talente – este un spectacol complet, în care emoția, originalitatea și curajul se transformă în bani reali, iar publicul devine, pentru prima dată, parte activă din povestea fiecărui concurent.