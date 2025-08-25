De ce a slăbit Gheorghe Visu aproximativ 30 de kilograme. Cum arată acum actorul și ce dietă a ținut: „De la 90 până la 63”

Gheorghe Visu, celebru actor din serialul „Inimă de țigan”, a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme într-un timp foarte scurt. Acesta a trecut printr-o transformare neașteptată după ce a ținut o dietă drastică.

Gheorghe Visu este un actor respectat și îndrăgit de multe persoane. De-a lungul carierei sale, acesta a cucerit inimile telespectatorilor cu rolurile jucate în seriale precum: „State de România”, „Regina”, „Iubire ca în filme”, „Lacrimi de iubire” sau „Pariu cu viața”.

Gheorghe Visu a luat pe toată lumea prin surprindere cu ambiția sa și pasiunea pentru actorie. Se pare că acesta a trecut printr-o schimbare majoră în ceea ce privește aspectul fizic de dragul unui rol.

Actorul a urmat o dietă drastică ce l-a făcut să slăbească aproximativ 30 de kilograme, iar transformarea este vizibilă. De asemenea, acesta a continuat să respecte regimul alimentar și după interpretarea personajului.

Ce dietă a ținut Gheorghe Visu. Cum arată acum celebrul actor

În podcastul Nicoletei Luciu, Gheorghe Visu, actorul din „Inimă de țigan”, a dezvăluit că a renunțat la cel mai mare viciu al său: fumatul. Mai mult, acesta a dat de înțeles că are mai multă grijă de sănătatea lui, motiv pentru care nu a renunțat la dieta cu legume verzi.

„După operație, m-am lăsat de fumat, atunci am luat-o eu la vale. L-am tot întrebat pe regizor dacă nu vrea ca personajul să aibă altă boală, un diabet. Intri în comă diabetică și te stingi, să fie tot o boală incurabilă. Nu are același impact…

Am slăbit vreo 30. De la 90 până la 63. Nu-s 30, 27 de kilograme. Eu am început pe 27 februarie și am ținut-o așa. În iulie eram deja terminat. Am trecut numai pe verzituri ca să văd până unde pot ajunge. Mâncam numai legume verzi. Nu mâncam roșii, nu mâncam ardei roșii, numai legume verzi. (…) Niciodată nu am dat jos colăceii în întregime. Burta nu se mai întoarce de pe șira spinării niciodată. Poate să faci sală”, a dezvăluit actorul, conform sursei citate mai sus.

Pentru că este destul de ocupat cu spectacolele și turneele, acestuia nu i-a fost deloc greu să se țină de regimul alimentar cu legume verzi. În plus, Gheorghe Visu a continuat să mănânce doar astfel de produse atunci când a văzut cât de bine de simte.

„Aveam treabă, nu băgam de seamă lucrurile. Încă eram la teatru cu câteva spectacole și turnee. (…) Am mai ținut-o încă vreo doi sau trei ani, pentru că mă simțeam foarte bine. Urcam scările cu viteză, mi-am luat bicicletă', a mai dezvăluit actorul.

Deși se află des pe scenă, Gheorghe Visu nu uită de prietenii din mediul online. Acesta publică, ori de câte ori are ocazia, imagini pentru fanii săi. Recent, actorul a anunțat pe toată lumea că se află într-o vacanță relaxantă în Albania.

Postările sale de pe Instagram primesc o mulțime de like-uri și de reacții din parte prietenilor virtuali.