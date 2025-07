Ce destinație de vacanță a ales Ciprian Teodorescu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă a avut nevoie de o „evadare temporară”

Ciprian Teodorescu se bucură de vacanță înaintea premierei sezonului 3 din Iubire cu parfum de lavandă. Iată ce destinație exotică a ales.

Ciprian Teodorescu interpretează rolul lui Adrian, un personaj negativ în serialul Iubire cu parfum de lavandă, serialul original semnat de Ruxandra Ion.

„Adrian e un personaj foarte complex. Nu e un antagonist tipic, bine, nici nu cred că mai e un antagonist la ora asta în serial. Este un personaj foarte dual”, a declarat actorul despre personajul pe care îl interpretează.

După două sezoane tensionate, Iubire cu parfum de lavandă revine în toamnă cu al treilea sezon.

Citește și: Interviu cu Ciprian Teodorescu. Ce impact are cariera sa muzicală asupra celei actoricești. Cum își descrie personajul: „E fain”

Articolul continuă după reclamă

Unde a plecat în vacanță Ciprian Teodorescu

Ciprian Teodorescu a resimțit zilele lungi pe platourile de filmare ale serialului Iubire cu parfum de lavandă. Astfel că, odată cu venirea verii și-a făcut bagajul și a plecat din țară. El a ales o destinație exotică pentru a se relaxa, și anume Bali.

„Evadare temporară din haos. Mustața rămâne!” a scris actorul pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce băiat frumos are Ciprian Teodorescu din "Iubire cu parfum de lavandă"! Micuțul îi seamnă actorului

Actorul se bucură de plajele minunate din Bali, dar și de cultură și liniștea dintr-un loc plin de spiritualitate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ciprian Teodorescu apreciază și arhitectura locului, mai ales că este un domeniu în care activează. Pe lângă actorie, acesta este artist vocal și arhitect. A absolvit Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, din Suceava, dar şi Facultatea de Arhitectură, din Iaşi. Pașii însă l-au îndreptat spre actorie, iar de-a lungul timpului a jucat în producții de succes, precum musicalurile Mamma Mia (Sam Carmichael), We Will Rock You (Brit) sau The Full Monty (Harold Nichols).

Citește și: Cine este Ciprian Teodorescu din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”. A renunțat la o meserie bănoasă pentru muzică și actorie

Ciprian Teodorescu este discret cu viața sa personală, însă a vorbit în interviuri despre legătura cu familia sa, mai ales cu tatăl său după decesul mamei, care l-a făcut să conștientizeze importanța acestor relații, dar și despre fiul său, alături de care mai postează fotografii pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Claudiu Istodor, actorul din Iubire cu parfum de lavandă, vacanță cu mii de km și introspecții adânci: „Am așteptat vacanța”

Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul 3

Serialul original Iubire cu parfum de lavandă, care ține publicul în fața micilor ecrane în fiecare vineri seara, la Antena 1, a fost reînnoit pentru un nou sezon.

Telespectatorii vor putea descoperi în curând cum evoluează relațiile dintre personaje, ce adevăruri ies la iveală și cum înflorește, din nou, lavanda – într-un nou sezon ce promite să surprindă și să emoționeze profund.