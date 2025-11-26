Antena Căutare
Dan Alexa și-a sărbătorit fiica mai mică. Ce imagine înduioșătoare a publicat cu cele două fetițe ale sale

A fost sărbătoare mare în familia lui Dan Alexa. Fiica cea mică a câștigătorul de la Asia Express și-a aniversat ziua de naștere. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a publicat o imagine adorabilă cu cele două fiice ale sale.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 15:01
A fost sărbătoare mare în familia lui Dan Alexa

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dan Alexa este o prezență discretă. Câștigătorul de la Asia Express - Drumul Eroilor preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Deși este rezervat când vine vorba despre anumite subiecte delicate pentru el, acesta nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai importante noutăți. De curând, antrenorul a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare alături de fiicele sale.

Puțini sunt cei care știu că Dan Alexa are două fetițe superbe din căsnicia cu prima soție. Casiana are 18 ani, iar Antonia a împlinit recent 14 ani. Cele două sunt extrem de frumoase, iar drept dovadă stau chiar postările tatălui lor de pe rețelele sociale.

Ce urare emoționantă i-a făcut Dan Alexa fiicei sale. Cum s-a pozat alături de Antonia și Casiana

La vârsta de 46 de ani, Dan Alexa se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu trei copii minunați. Din fosta relație cu Andrada Alexa a rezultat un băiețel minunat, pe nume Dan Arka. În plus, antrenorul are și două fiice cu prima soție.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, câștigătorul de la Asia Express sezonul 8 a decis să împărtășească o bucurie cu fanii săi. Acesta a anunțat pe contul de Instagram că fetița lui cea mică, Antonia, și-a sărbătorit ziua de naștere.

Citește și: Interviu Dan Alexa. Ce spune câștigătorul Asia Express despre trofeu, dar și despre cele mai recente zvonuri din presă

Mai mult, Dan Alexa a publicat și o fotografie copleșitoare alături de cele două fiice ale sale. Imaginea a strâns rapid mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„La mulți ani, Antonia!!❤️❤️❤️”, este descrierea folosită de antrenor în dreptul postării.

Fanii au ținut să-i transmită Antoniei o mulțime de urări. De asemenea, aceștia i-au spus că este foarte norocoasă să aibă un tată precum Dan Alexa.

„Să vă trăiască fetele, să fie sănătoase și norocoase, să vă bucurați de ele!”, „Să aibă o viață frumoasă și fericită, este norocoasă cu așa tată și invers!”, „La mulți ani minunați! Dan Alexa ești un tătic fericit și binecuvântat! Să fiți aproape toată viața!”, „Să vă aducă numai bucurii! La mulți ani!” sau „Ce fete frumoase!! La mulți ani, Antonia!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Dan Alexa, în lacrimi! Actorii au trăit un moment unic în viață. Ce li s-a întâmplat

Un lucru este cert, Antonia și Casiana au impresionat cu frumusețea lor răpitoare. Cele două au moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții lor.

De asemenea, se pare că Dan Alexa are o relație foarte specială cu fetițele sale. Chiar dacă are o carieră solicitantă, antrenorul își face mereu timp pentru minunile din viața lui. Aceștia petrec, ori de câte ori au ocazia, momente de neuitat împreună, bucurându-se de fiecare clipă.

